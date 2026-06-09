Ssab - Laboratorieingenjör Våtkemi
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2026-06-09
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Vill du använda din kemikompetens till något som faktiskt gör skillnad? SSAB befinner sig mitt i en av industrins största klimatomställningar – resan mot fossilfri ståltillverkning – och etablerar nu ett helt nytt våtkemiskt laboratorium i Luleå. Vi söker en laboratorieingenjör med stark kemibas som vill vara med från start och bygga upp analyser, metoder och arbetssätt som blir en självklar del av SSAB:s fossilfria framtid. Här får du kombinera analytisk kemi, kvalitet och samhällsnytta – på riktigt.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som laboratorieingenjör inom våtkemi får du en central roll i uppbyggnaden av SSAB:s nya våtkemilaboratorium. Du är med från start och bidrar till att forma laboratoriets arbetssätt, struktur och tekniska lösningar. Rollen omfattar ansvar för val och införande av analysutrustning samt utveckling, validering och kvalitetssäkring av våtkemiska analysmetoder i enlighet med ISO/IEC 17025.
En viktig del av uppdraget är att utveckla och implementera LIMS systemet för våtkemiska analyser, med fokus på spårbarhet, kvalitet och ett effektivt analysflöde. Du arbetar nära både verksamhet och teknikfunktioner och bidrar till att skapa ett modernt laboratorium anpassat för framtidens krav.
Tjänsten passar dig som vill arbeta nära kemin och analysarbetet – från metodutveckling och kemiska principer till tillförlitliga och kvalitetssäkrade resultat – och samtidigt vara en del av SSAB:s resa mot fossilfri ståltillverkning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Bidra till design och uppbyggnad av ett nytt våtkemilaboratorium.
Utveckla, implementera och validera våtkemiska analysmetoder.
Implementera och arbeta vidare med LIMS för kemisk analys.
Säkerställa kvalitet, spårbarhet och efterlevnad enligt ISO/IEC 17025.
Ansvara för validering, verifiering och driftsättning av analysutrustning.
Utarbeta kravspecifikationer inför inköp av laboratorieutrustning
Delta i val och upphandling av laboratorieutrustning.
Fungera som kemisk specialist och intern rådgivare i analysfrågor.
Introducera och utbilda nya laboratoriemedarbetare i metoder och arbetssätt.
Om dig
Universitets- eller högskoleutbildning inom kemi, analytisk kemi, kemiteknik eller motsvarande.
Erfarenhet av våtkemiskt laboratoriearbete samt förståelse för analysprinciper, metodutveckling och kvalitetssäkring.
Ett strukturerat och noggrant arbetssätt med hög kvalitetsmedvetenhet.
Erfarenhet av arbete enligt ISO/IEC 17025 och LIMS är meriterande.
Analytisk och lösningsorienterad med ett nyfiket förhållningssätt till kemi och teknik.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team och att ta ansvar för uppgifter från start till mål.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signering
Har du några frågor om tjänsten?
Kontakta gärna Maria Niva, Chef i rekryteringsprocessen, maria.niva@ssab.com
, +46703582608
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
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Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Luleå (visa karta
)
971 88 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9955307