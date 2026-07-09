Ssab - Elektriker Traverser
Ssab Emea AB / Elektrikerjobb / Borlänge Visa alla elektrikerjobb i Borlänge
2026-07-09
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ssab Emea AB i Borlänge
, Surahammar
, Västerås
, Stockholm
, Finspång
eller i hela Sverige
Nu söker vi en elektriker till vår underhållsorganisation med placering på Centralt Underhåll Traverser. Ett spännande arbete där du bland annat får arbeta med felsökning och förebyggande underhåll på våra traverser. Välkommen med din ansökan. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Du kommer ingå i en central, driftnära avdelning som arbetar med uppdrag mot våra traverser över hela verket i Borlänge. Som elektriker i vår traversgrupp arbetar du med förebyggande och avhjälpande elektriskt underhåll för att stödja hög tillgänglighet och utveckling av våra traverser. På traversgruppen jobbar ni självständigt, oftast i team om två personer där ni själva ansvarar för beredning/planering och utförande av jobben. Arbetet sker regelmässigt på hög höjd.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Felsökning och förebyggande-/avhjälpande underhålla på våra traverser.
Elektriskt underhåll av traversutrustning och dess ingående komponenter.
Planering och beredning i IFS underhållssystem.
Grundorsaksanalyser och förbättringsarbeten.
Uppdatera och utveckla det förebyggande underhållet.
Om dig
Vi söker dig med gymnasieutbildning inom el, automation, styr- och reglerteknik eller drivsystem, alternativt motsvarande dokumenterad kunskap inom el.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav då dokumentation och kommunikation med leverantörer sker på dessa språk.
B-Körkort är ett krav för tjänsten.
Tidigare erfarenhet som industrielektriker eller arbete med traverser är meriterande.
Du är noggrann och strukturerad
Du trivs och har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Du behöver kunna ta initiativ och vara drivande i arbetet när situationen kräver.
Eftersom du kommer att ha ett tätt samarbete med både interna och externa kollegor söker vi dig som är kommunikativ och känner dig trygg med att ta kontakt med olika roller och befattningar inom verksamheten.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel:
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och för tjänsten som elektriker söker vi en noggrann och strukturerad person.
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
Ansök
Intervju
Kom och träffa oss
Hälsoundersökning
Signera
Har du några frågor om tjänsten?
Kontakta gärna Camilla Lindström, Tf sektionschef Traverser, camilla.lindstrom@ssab.com
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Borlänge (visa karta
)
781 84 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998042