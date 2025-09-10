Ssab - Cnc Operatör
2025-09-10
Är du erfaren inom maskinbearbetning och CNC-programmering? Har du dessutom erfarenhet av svarvning? Då söker vi dig till centrala verkstaden på SSAB i Oxelösund!
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
SSABs verkstad är centralt organiserad och samverkar med alla organisationsnivåer inom produktionen. Tillsammans levererar vi, i nära samarbete med produktionsenheterna, kvalificerade tjänster av god kvalitet. Vi söker en operatör till våra verkstadsmaskiner med uppdrag att bearbeta detaljer till SSABs produktionsutrustning. Tjänsten innefattar riggning och programmering av våra svarvar. Arbete i övriga verkstadsmaskiner förekommer också.
Vi erbjuder en roll där stora möjligheter till vidareutveckling finns, både inom rollen och i övriga företaget. Du får arbeta tillsammans med dina kollegor i ett trevligt arbetslag som underhåller och utvecklar våra anläggningar
Arbetstiden är 2-skift.
Urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Tillverkning av detaljer på ett kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt sätt.
Medverka under service och reparations åtgärder.
Medverka vid större projekt mot skärandebearbetning
Om dig
Gymnasial verkstadsteknisk utbildning samt arbetslivserfarenhet av maskinbearbetning och CNC-programmering.
Meriterande är om du har kunskap i CAD/CAM och Edgem-programmering och har vana att programmera i Heidenhain- och Fanuc-styrsystem.
Du är en noggrann person som är leveransinriktad, positiv, nyfiken och vill var med och utveckla.
Du har goda datakunskaper och har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Edin Tabakovic, Avsnittschef, tfn 0155 - 45 66 27.
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Edin Tabakovic. Hos oss får du en roll där stora möjligheter till vidareutveckling finns, både inom rollen och i övriga företaget. Du får arbeta tillsammans med dina kollegor i ett trevligt arbetslag som underhåller och utvecklar våra anläggningar. Välkommen med din ansökan."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
Oxelösund
613 80 OXELÖSUND Arbetsplats
Ssab Emea AB Jobbnummer
9502821