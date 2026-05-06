Spsm Vänerskolan Söker Elevassistent
2026-05-06
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Vänerskolan i Vänersborg har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till och med årskurs 10. Våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi erbjuder boende för de som inte kan pendla varje dag till skolan.
Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du är assistent i klass samt på fritidshemmets verksamhet. Du kommer att stötta på såväl grupp- som individnivå.
Du behöver vara påhittig, flexibel och öppen för att prova nya saker för att hitta elevernas motivation och glädje i skolarbetet och på fritids.
Arbetet innebär att aktivt delta vid lektioner under de flesta av skolans ämnen.
Arbetsuppgifter utanför lektionstid som ansvarig för rastaktiviteter, rastvärd, taxivärd, morgonrum, elevcafé mm kan förekomma.
Du arbetar både på skoltid och på fritids, vilket kan innebära öppning och stängning på fritids. Arbete på skolans lov förekommer.
Du genomför dina arbetsuppgifter på svenskt teckenspråk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Utbildning i teckenspråk.
* Utbildning som stödpedagog.
Arbetslivserfarenhet:
Du ska ha erfarenhet av arbete
* på specialskola samt på elevboende till en specialskola.
* med döva elever och elever med hörselnedsättning.
* med elever med NPF, IF och andra funktionsnedsättningar i kombination med dövhet/hörselnedsättning
* med elevers egenvård i skola
* inom LSS-verksamhet
Språkkunskaper och kommunikationssätt:
* Du ska kunna kommunicera på svenskt teckenspråk.
* Du ska behärska svenska i tal och/eller i skrift.
Det är meriterande om du har:
* Förskollärarutbildning eller liknande
* Erfarenhet av arbete som socialpedagogDina personliga egenskaper
* Relationsskapande
* Empatisk förmåga
* Omdöme
* Helhetssyn
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten Kontakt
Seko
Jennifer Jonsson jennifer.jonsson@spsm.se 0760393046 Jobbnummer
