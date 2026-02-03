Spontanansökan- Din Bil
Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Din Bil är en av Sveriges ledande återförsäljare inom Volkswagen Group och representerar välkända och starka varumärken som Volkswagen, Audi, koda, SEAT och CUPRA. Med ett tydligt fokus på kvalitet, service och kundupplevelse erbjuder Din Bil en modern arbetsplats där engagemang, kompetens och utveckling står i centrum. Företaget har en stark marknadsposition och arbetar kontinuerligt med att utveckla både sina medarbetare och sina arbetssätt.
Vi välkomnar spontanansökningar från drivna och engagerade personer som vill bli en del av Din Bil. Det finns löpande behov inom flera olika roller, bland annat:
Fordonstekniker
Servicerådgivare
Säljare
Garantihandläggare
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och trivs i en roll där kundfokus och samarbete är viktiga delar av vardagen. Erfarenhet inom fordonsbranschen är meriterande, men personlig lämplighet, engagemang och vilja att utvecklas värderas högt.
Skicka in din spontanansökan med CV och en kort presentation av dig själv, samt ange vilken eller vilka roller du är intresserad av. Vi kontaktar dig om din profil matchar vårt behov.
Välkommen med din ansökan till Din Bil - tillsammans skapar vi framtidens mobilitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7163737-1822055". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9721109