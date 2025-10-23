Spontanansökan - Mättekniker
2025-10-23
Liberi Eskilstuna AB befinner sig i en spännande tillväxtfas, med ett ökande antal kunder som efterfrågar kvalificerad kompetens inom industriell kvalitetssäkring. För att möta denna efterfrågan söker vi nu erfarna och engagerade mättekniker som vill vara en del av vår fortsatta utveckling och bidra till att höja kvalitetsnivån hos våra uppdragsgivare.
I rollen som mättekniker kommer du att arbeta med olika kvalitetssystem och tekniska metoder för att säkerställa att processer, produkter och produktion håller hög och jämn kvalitet. Du kommer att ha en nyckelroll i uppdrag som omfattar:
• Processmätning - övervakning och kontroll av tillverkningsprocesser
• Produkt- och kvalitetsmätning - verifiering av specifikationer, toleranser och normer
• Produktionsmätning och analys - datainsamling, felanalys och förbättringsarbete
• Programmera efter ritning och CAD-modell - från förståelse av konstruktionen till att skapa, köra och verifiera mätprogram som säkerställer produktens kvalitet.
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av mätteknik i industriella miljöer och som är van att arbeta med mätinstrument, ritningsläsning och olika typer av analysverktyg.
Erfarenhet av program som Zeiss Calypso, Mitutoyo eller PC-DMIS.
Erfarenhet av att arbeta enligt etablerade kvalitetssystem (t.ex. ISO 9001 eller liknande) är meriterande.
Som konsult hos Liberi får du möjlighet att arbeta i varierande uppdrag ute hos våra industrikunder, samtidigt som du har tryggheten i ett växande och engagerat bolag. Vi tror på långsiktiga relationer - både med våra kunder och våra medarbetare - och söker dig som delar vår ambition om att alltid leverera kvalitet, på riktigt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liberi Eskilstuna AB
(org.nr 559482-0614), https://www.liberieskilstuna.se/ Kontakt
Vilar vilar@liberieskilstuna.se 0739176761 Jobbnummer
9572081