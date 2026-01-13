Specialtransporter
Karlssons Fjärrtransport AB / Fordonsförarjobb / Tanum
2026-01-13
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
Tanum
Vi söker chaufförer för specialtransport med jumbotrailer inrikes.
Vi har utökat vagnparken med nya lastbilar och därav söker vi 2st nya chaufförer
Vi söker dig som är ordningsam, plikttrogen, och problemlösare samt är serviceinriktad. Älskar du nya utmaningar och vill få planera din egen dag då är detta det perfekta jobbet för dig
Vi kör maskiner, betong, krandelar & mycket mer.
Utgångsort: Uddevalla
CE-behörighet , YKB krav, Digitalt förarkort, ADR-Stycke, Säkralyft
Vänta inte med att söka, då intervjuer hålls löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Skicka Er ansökan på mail så tar vi det därifrån eller ring vid funderingar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: Karlssonsfjarrtransport2022@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlssons Fjärrtransport AB
(org.nr 559445-5247) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sofia Karlsson 070-4504783 Jobbnummer
9680159