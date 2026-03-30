Specialpedagog till Malmö Neptunigymnasium
2026-03-30
Ref: 20260711
Vi på Malmö Neptunigymnasium söker en specialpedagog med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid!Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Specialpedagogens uppdrag är att bistå skolan med specialpedagogisk kompetens på samtliga organisatoriska nivåer samt att bidra till skolutveckling. I uppdraget ingår att arbeta för en välfungerande elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• Kartlägga elevers och gruppers behov
• Analysera skolans arbete i förhållande till elevers lärande
• Planera, genomföra och utvärdera insatser
• Koordinera arbetet med överlämningar för elever som börjar och slutar på skolan
• Ta aktiv del av pedagogisk forskning samt använda och sprida forskningsrön och forskningsmetoder för att stärka elevers lärande
• Handleda och utbilda pedagogisk personal och elevassistenter
• Delta i skolornas elevhälsoteam
• Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete
• Delta i det förvaltningsövergripande nätverket för specialpedagogiskt förbättringsarbete
• Dokumentera i ProrenataKvalifikationerKvalifikationer
• Förskollärare-, lärar- eller fritidspedagogexamen samt påbyggnadsutbildning till specialpedagog
• Erfarenhet av arbete med ungdomar med funktionsvariationer
• Vana vid externa kontakter och samarbete med personal, elever, vårdnadshavare, habilitering, BUP, Individ- och familjeomsorg
• God digital kompetens
• God insikt i skolans mål och styrdokument
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Beörighet att undervisa i svenska som andraspråk och/ eller engelska
• Erfarenhet av arbete på gymnasieskola
• Erfarenhet av arbete med elever på yrkesintroduktion och/eller språkintroduktion
• God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk.
Som specialpedagog hanterar du komplexa frågor och hittar hållbara pedagogiska lösningar. Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och anpassar ditt arbetssätt efter olika behov. Du är flexibel, ser möjligheter i förändringar och använder ny information för att utveckla undervisningen. Genom ett relationellt och inkluderande arbetssätt skapar du förtroende och samarbete med elever, kollegor och andra professioner. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
Malmö Neptunigymnasium är en skola med profil - välfärd, hälsa och samhällsnytta. Här utbildar vi unga som brinner för människor och vill göra skillnad i det lilla och stora. Skolan erbjuder fyra program; vård- och omsorgsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och introduktionsprogram. Alla nationella program leder till högskolebehörighet. Vår undervisning har en nära anknytning till arbetslivet och vi befinner oss i en studieinspirerande miljö, ett stenkast från Malmö universitet. Som medarbetare får du en spännande arbetsplats med moderna metoder och verktyg utifrån aktuell forskning, digitalisering och innovationer.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124)
Malmö stad Kontakt
Rektor
Åse Nilsson ase.nilsson@malmo.se 0709-342989 Jobbnummer
9827663