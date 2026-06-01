Distriktssköterska sökes till hemsjukvård sommaruppdrag
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
2026-06-01
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Piteå
, Luleå
, Skellefteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Distriktssköterska sökes till hemsjukvård sommaruppdrag
Är du sjuksköterska eller distriktssköterska som trivs med självständigt arbete, varierande patientmöten och kommunal hemsjukvård?
Nu söker vi en konsult till ett sommaruppdrag inom hemsjukvård under vecka 26–32.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom kommunal hemsjukvård med hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå. Uppdraget omfattar både planerade och oplanerade insatser med stort fokus på självständiga bedömningar och trygg patientkontakt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Medicinska bedömningar och omvårdnadsinsatser i hemmet
Telefonrådgivning och konsultationer
Planerade och akuta hembesök
Dokumentation och vårdplanering
Samarbete med rehabpersonal och övriga professioner
Jourverksamhet under helger
Arbetet utgår från hemsjukvårdens gemensamma kontorslokaler där sjuksköterskor och rehabpersonal arbetar nära tillsammans. Tjänstebil finns tillgänglig under arbetstid.
Arbetstider
Arbetet sker enligt schema och omfattar:
Dagpass
Kvällspass
Helgtjänstgöring
Exempel på arbetstider
Dag: mellan kl. 07:00–17:00
Kväll: kl. 12:00–20:30 eller 13:00–21:30
Helg: kl. 13:00–21:30
Introduktion
Introduktionspass erbjuds innan ordinarie arbete påbörjas för att skapa trygghet och goda förutsättningar i verksamheten.
Period & omfattning
Period: vecka 26–32
Omfattning: heltid
Minst 80 % tillgänglighet krävs under uppdragsperioden
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Har erfarenhet av hemsjukvård eller kommunal vård
Är trygg i självständiga bedömningar och prioriteringar
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Har B-körkort
Kan arbeta dag, kväll och helg
Meriterande:
Erfarenhet av journalsystemet Combine
Tidigare erfarenhet av kommunal hemsjukvård
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Kopia på körkort
Eventuell önskad ledighet under uppdragstiden
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
VårdIX-modellen kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg och din ersättning samtidigt som vi tar ansvar för administration och helheten runt omkring.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
941 33 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9940690