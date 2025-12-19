Specialpedagog till Långängskolan
2025-12-19
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
, Örebro
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Vi söker en specialpedagog till Långängskolan - där elevhälsan tillsammans med speciallärarteam gör skillnad!
Vill du vara med och forma en elevhälsa som gör skillnad, på en skola där teamarbete, värme och prestigelöshet är viktigt? Är du en specialpedagog som är trygg och driven i din roll med god förmåga att samarbeta samt har förmågan, att skapa trygghet och goda förutsättningar för lärande? Då är vi säkra på att Långängskolan i Hallsberg kan vara rätt arbetsplats för dig.
Vill du komma till en arbetsplats där du både har fördelen av rutinerade kollegor med lång tid i verksamheten - och samtidigt få chansen att vara med och tänka kreativt och nytt utifrån elevers specifika behov? Vi söker nu efter en specialpedagog som ska ta vid, i en väl fungerande elevhälsa och som ser möjligheten i att arbeta tillsammans med skolans speciallärarteam.
Om verksamheten
Långängskolan har drygt 440 elever i årskurserna F-6 och ligger väl placerad i mitten av Hallsbergs tätort med närhet både till badhus, bibliotek och idrottsplats men också till skogs- och naturområden. Skolan ligger en ca 10 minuters promenad från buss och tågförbindelser. Skolgården är stor och varierad med både skogsdunge, lekställningar, idrottsplaner och umgängesytor. Utöver den ordinarie verksamheten finns en särskild undervisningsgrupp och en flexenhet. Flexenheten innebär att eleverna växlar mellan undervisning i mindre sammanhang och i sin klass och verksamheten i Studio 4-6 har i uppgift att i samarbete med ämneslärare utforma en undervisning som fungerar för de elever som behöver särskilt anpassad pedagogik över hela skoldagen.
Som skola lägger vi stort fokus på att utveckla en trygg och stabil skola som präglas av tydlighet och struktur för såväl pedagoger som elever. Vi tror på ett relationellt ledarskap i klassrummet och har under senaste åren arbetat skolgemensamt med att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt. På skolan jobbar engagerade och skickliga medarbetare i arbetslag - alla med ett gemensamt fokus: att varje elev ska få lyckas och känna sig trygg.
Vi månar även om samarbete och en team-känsla runt eleverna då det ger en större trygghet och styrka i uppdraget. Vi anser att detta är en bra väg mot såväl en välmående arbetsplats som en god kunskapsutveckling för våra elever.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Vi strävar ständigt efter att utveckla undervisningen och stärka måluppfyllelsen ytterligare och arbetar för att utveckla en trygg, stimulerande, inkluderande och tillgänglig lärmiljö för samtliga av våra elever.
I din roll som specialpedagog blir du en nyckelperson i det arbetet såväl som i vårt välfungerande elevhälsoteam - ett team bestående specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog och som leds av rektor. Du är även med i skolans ledningsgrupp utifrån din kompetens och erfarenhet av skolans behov.
I rollen som Långängskolans specialpedagog arbetar du självständigt och i ett nära samarbete med rektor och biträdande rektor. Som en del av tjänsten leder du skolans speciallärarteam bestående av tre drivna speciallärare. Tillsammans med dem har du ett nära och stödjande arbete till den undervisande personalen på skolan samt till personalen i skolans flexenhet och särskilda undervisningsgrupp.
För att trivas om specialpedagog hos oss behöver du tycka om att ha många bollar i luften, trivas med att vara spindeln i nätet och att arbeta aktivt med ett tydligt elevfokus när du stöttar mentorer och pedagoger, gör pedagogiska utredningar och bidrar aktivt i vårt systematiska kvalitetsarbete. Du förväntas samverka med vårdnadshavare såväl som externa aktörer som BUP, habilitering, SPSM, Socialtjänst eller andra liknande aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig
-som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskola
• som i första hand har specialpedagogexamen och erfarenhet från arbete i grundskolan, alternativt dig som har speciallärarutbildning eller erfarenhet av arbete som speciallärare eller specialpedagog
• som är lyhörd i situationer och möten med elever och kollegor och som har förståelse för elevers behov samt pedagogers uppdrag.
• som är flexibel och har en god kommunikativ- och samarbetsförmåga
• som är empatisk och har hjärtat hos barn och unga, huvudet i pedagogiken och blicken för helheten
• som vill vara med och skapa en skola där elevhälsa är en självklar del av undervisningen och lärmiljön och inte är ett sidospår
• som för att lyckas i ditt pedagogiska arbete behärskar svenska språket så att du kan kommunicera med elever, vårdnadshavare och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det verksamheten kräver.
Meriterande
Erfarenhet av dokumentation i ProReNata
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning, tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad 100%
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-01-12
Urval sker löpande.
Individuell lönesättning.
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Rektor
Anna-Karin Goddard anna-karin.goddard@edu.hallsberg.se 0582-685298 Jobbnummer
9657122