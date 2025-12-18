Specialpedagog till den gemensamma elevhälsan
Vill du vara med och stärka vårt arbete med tidiga insatser och bidra till en likvärdig utbildning?
Tibro kommun genomför nu en riktad satsning för att utöka kompetensen inom den gemensamma elevhälsan. Vi söker därför en logoped och en specialpedagog som vill bidra till det förbyggande och hälsofrämjande arbetet och tillsammans med oss stärka möjligheterna för våra barn och elever att få de bästa förutsättningarna att utvecklas och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service!
Som specialpedagog i den gemensamma elevhälsan har du ett övergripande och kvalificerat uppdrag med fokus på barn och elever med misstänkt eller konstaterad svag teoretisk begåvning och/ eller på flerspråkiga barn och elever med omfattande svårigheter i sin språk-och kunskapsutveckling. Uppdraget sträcker sig från förskola (45-åringar) till årskurs 7 och omfattar både individ-, grupp- och organisationsnivå.
Du arbetar nära vår andra specialpedagog inom den gemensamma elevhälsan vars uppdrag bland annat vänder sig gentemot barn-och elever med potentiell intellektuell funktionsnedsättning.
Du arbetar konsultativt och ger reflektionsstöd till elevhälsoteam (EHT) vid analys av behov utifrån genomförda utredningar och vid utvärdering av insatta åtgärder. En viktig del av uppdraget är att stödja specialpedagoger, rektorer och arbetslag i deras arbete.
Specialpedagogen är organisatoriskt placerad i den gemensamma elevhälsan och har elevhälsochef som närmaste chef. Arbetet sker i nära samverkan med övriga professioner inom den gemensamma elevhälsan.
I arbetsuppgifterna ingår:
* Reflektionsstöd till EHT vid analys av behov och uppföljning av åtgärder
* Konsultativt stöd till specialpedagoger, rektorer och pedagoger
* Fokus på barn och elever med svag teoretisk begåvning och/eller flerspråkiga barn och elever med omfattande svårigheter i sin språk-och kunskapsutveckling.
* Övergripande arbete med överlämningsorganisation mellan verksamheter: förskola- grundskola- gymnasiet/introduktionsprogrammen
* Omvärldsbevakning inom det specialpedagogiska fältet
* Bidra till utveckling av kommunens elevhälsoarbete på strategisk nivåKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad specialpedagog. Har du en masterexamen eller doktorsexamen, är det meriterande.
* Har gedigen kunskap om och erfarenhet av arbete med svag teoretisk begåvning eller inom flerspråkighet i kombination med omfattande svårigheter i språk-och kunskapsutveckling.
* Har en mycket god förmåga att arbeta konsultativt och handledande
* Är trygg i att arbeta både strategiskt och verksamhetsnära
* Har god samarbets- och kommunikationsförmåga
* Vill arbeta kommunövergripande och bidra till likvärdighet
* Erfarenhet av arbete inom förskola och skola är meriterande.
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag med möjlighet att påverka
* Fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser
* En organisation som värdesätter samverkan, lärande och kvalitet
ÖVRIGT
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Månadslön Så ansöker du
