Specialpedagog/speciallärare
Region Gotland / Speciallärarjobb / Gotland Visa alla speciallärarjobb i Gotland
2025-10-10
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Norra Gotlands skolområde
Inom Norra Gotlands skolområde finns Fårösundsskolan F-9, Lärbro skola F-6, Solklintskolan F-9 och Fole skola F-6.
Området har en rektor och två biträdande rektorer.
På alla skolor i området arbetar vi tillsammans för att se till att våra elever får en bra utbildning där samarbete mellan olika elevgrupper är ett sätt att öka trivsel och trygghet på skolan. De små skolornas format bidrar till att vi är engagerade medarbetare och kollegor som i dialog driver arbete för skolutveckling på alla plan. Hos oss får du nyfikna elever, kunniga, generösa och glada kollegor samt stolta och modiga rektorer som har ett tydligt mål för norra skolområdet. Det är lätt att trivas här!Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Som specialpedagog/speciallärare är din uppgift att tillföra specialpedagogisk kompetens till skolans pedagogiska arbete. Du har en övergripande roll som både är strategisk och operativ. Arbetet kommer att vara omväxlande och innebära många viktiga kontakter med såväl interna som externa aktörer. Arbetet ställer också krav på din förmåga att vara flexibel, kunna planera, organisera, prioritera och skapa struktur. En förutsättning för arbetet är att ha ett inkluderande och relationellt förhållningssätt. Du kommer att stötta skolorna i det komplicerade och utmanande arbete de befinner sig i, samtidigt som du driver utvecklingsarbete ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Du kartlägger och har en god förmåga att se hinder och möjligheter i lärmiljön på de olika nivåerna. Du bidrar med din kompetens och skapar tillsammans med övriga pedagoger förutsättningar för en differentierad undervisning för att nå alla elevers olikheter och eventuella behov av stödinsatser.
Du bistår pedagoger och lärare med kartläggningar och bedömningar samt ger handledning/konsultation till pedagogisk personal. Du medverkar till att skapa en god undervisningskvalitet och kan vid behov ge direkt undervisningsstöd till enskild elev eller elever i mindre grupp. Du är en del av skolornas elevhälsoteam och genomför eventuella utredningar inför upprättandet av åtgärdsprogram.
Vem är du?
Lärarlegitimation med specialpedagogisk utbildning är ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som speciallärare eller specialpedagog. Du bör ha kompetens inom läs-skriv- och matematikinlärning.
Vi förutsätter att du är väl insatt i läroplanen. Meriterande är också kunskap inom NPF och IF. Vi vill att du är en person som är engagerad, lyhörd och har en positiv inställning. Du behöver ha en god förmåga till att inspirera och motivera eleverna till lärande. Det finns ett stort värde i att du kan skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har lätt att samarbeta då du kommer att ha flera olika samarbetsytor och samverkansområden.
Du är väl förankrad i elevhälsans arbete och brinner för att skapa hållbara strukturer och lärande för alla. Du är trygg i att fatta egna beslut och du har lätt för att arbeta självständigt och strukturerat. Du är ansvarstagande, har tilltro till dina egna förmågor och är lyhörd inför andra människors behov. Du har en positiv människosyn och ett systematiskt, utvecklingsinriktat arbetssätt. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat med det finns goda chanser till en tillsvidaretjänst. Sök redan idag då intervjuer sker löpande!
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/977". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grundskola Kontakt
Susanne Granat Ahlstrand, rektor 0498-204473 Jobbnummer
9549992