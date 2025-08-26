specialpedagog
Landskrona kommun / Speciallärarjobb / Landskrona Visa alla speciallärarjobb i Landskrona
2025-08-26
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Individ och familjeförvaltningen arbetar du tillsammans med barnsekreterare/socialsekreterare och familjehemssekreterare för att ge bättre förutsättningar för goda skolresultat. Du kommer att samarbeta med barnens grundskolor och familjehem. Arbetet innebär resor till barnens placeringskommuner och skolor.
Uppdraget är att tillsammans med skolpersonal och familjehemsföräldrar främja en så god skolutveckling som möjligt för barnet. Specialpedagog gör en kartläggning över barnens språkliga och matematiska kunskaper, begåvningsresurser och psykiska hälsa genom normerade tester och klassrumsobservationer. Den sammanvägda bedömning används som underlag för att hitta barnets styrkor och eventuella behov av stöd. Utvecklingen följs kontinuerligt upp i samarbete med skolor, familjehem och barn under hela grundskoletiden. Nya kartläggningar kan bli aktuella. En viktig del i arbetet innebär att kunna erbjuda innovativa idéer som gagnar det enskilda barnets utveckling i skolarbetet utifrån ett salutogent perspektiv samt att främja ett inkluderande arbetssätt. I tjänsten ingår också att hålla sig uppdaterad kring forskning, metoder och litteratur.Kvalifikationer
Du har specialpedagogutbildning med lärarbehörighet och erfarenhet som specialpedagog i grundskola. Vidare har du kunskap och erfarenhet av normerade läs- skriv- och matematiktester samt om läs- och skrivinlärning samt matematikdidaktik. Ditt förhållningssätt präglas av att du söker styrkor och resurser hos barnet. Erfarenhet och kunskap om konsultation är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i skolfam eller i liknande projekt.
Vi lägger stor vikt vid följande kompetenser: Du har mycket god samarbetsförmåga och ser fördelarna med det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som arbetet med andra yrkesgrupper för med sig. Du arbetar självständigt och tar i ditt arbete initiativ som leder till resultat. I och med att barnens skolor och familjehem är utspridda och tjänsten därmed innebär mycket resande ser vi att du har ett flexibelt arbetssätt och en mycket god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din kommunikation kännetecknas av tydlighet där du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är stresstålig och har en mycket god pedagogisk insikt.
Arbetet innebär bil- och tågresor inom och utanför kommunen, Körvana och körkort (B) är ett krav.Kvalifikationer
Specialpedagog examen
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mikael Lovén mikael.loven@landskrona.se 0709470147 Jobbnummer
9475814