Speciallärare till Söderhamns kommun

Ditt uppdrag
Tjänsten innebär att du som speciallärare undervisar en grupp elever som läser mot ämnesområden.
Utifrån de styrdokument som finns i anpassade grundskolan kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Arbetet kring kommunikation är en väsentlig del i vår verksamhet. Vi arbetar dagligen med teckenkommunikation, digitala verktyg, bildstöd och tydliggörande pedagogik.
Du kommer att vara pedagogiskt ansvarig för elevgruppens utveckling utifrån gällande styrdokument. I din roll ingår även ett mentorsuppdrag för den grupp elever som du ansvarar för, i detta uppdrag ingår samarbete med vårdnadshavare bland annat genom utvecklingssamtal. Vidare handleder du som speciallärare även de pedagogiska assistenter som ingår i arbetslaget. I arbetet ingår även kontakt och samarbete med externa instanser som till exempel habilitering.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anpassade grundskolan ligger i brukssamhället Ljusne vid Ljusnans mynning. Vi har nära till skog, älv och hav. På skolområdet finns även grundskolans skolår F-9 samt Ljusne förskola. Här delar folkbiblioteket och skolbiblioteket lokaler. De två skolbyggnaderna är från 50-talet och 70-talet och har under åren byggts om vid flera tillfällen för att anpassas till verksamheten.
Anpassade grundskolan består av åtta elevgrupper med totalt ca 40 elever, från årskurs 1-9. Två av elevgrupperna läser ämnen och sex grupper läser mot inriktningen ämnesområden.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning, alternativt lärare med inriktning specialpedagogik eller har annan utbildning som vi anser är likvärdig.
Erfarenhet av arbete på anpassade grundskolan och kunskap om elever inom autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning är meriterande samt att du har goda kunskaper inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Det ses även som meriterande om du har goda digitala kunskaper bland annat i lärplattformen Unikum samt i arbetssättet Scen:se.
Som person är det viktigt att du är självständig och har en bra samarbetsförmåga. Vi ser gärna att det du är den som sätter igång aktiviteter och tar initiativ. Du arbetar bra med andra människor och kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är även betydelsefullt att ha förmågan att lätt skapa kontakt och underhålla relationer. Du är tydlig i din kommunikation, inlyssnande och anpassar dig lätt till olika situationer och säkerställer att budskapet når fram till mottagaren.
Vidare är det viktigt att du har en god förståelse för din roll och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslutstagande. Du är strukturerad och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Det är även viktigt att du förstår de olika aspekterna av arbetet och kontinuerligt underhåller din specialistkunskap.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
