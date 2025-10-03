Speciallärare till Skiftingehus
2025-10-03
Vill du vara med och bidra i ett språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt och ha ett meningsfullt jobb? Som speciallärare på Skiftingehus jobbar du tillsammans med kollegor, där alla drivs av att göra skillnad för våra elever.
Vi på Skiftingehus är en F-9-skola med 580 härliga elever som ligger cirka 3 km från centrum. Hit har vi goda bussförbindelser och bra parkeringsmöjligheter nära skolan. Vår skola har totalrenoverats under tre år vilket innebär att alla lokaler är fantastiskt fint renoverade utifrån varje professions förutsättningar.
Vi söker en speciallärare med behörighet att undervisa i svenska i åk 7-9. Som speciallärare hos oss har du ett nära samarbete med ämneslärarna på högstadiet och specialpedagogen i matematik. Du gör utredningar och är delaktig i att skriva och följa upp åtgärdsprogram tillsammans med mentor eller ämneslärare. På skolans EHT och i elevhälsan har du en viktig roll där du systematiskt är delaktig i utveckling av särskilt stöd på individ-grupp -och klassnivå.Kvalifikationer
Vi söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i ämnet svenska i årskurs 7-9. Du behöver också ha en speciallärarexamen alternativt att du har en pågående utbildning till speciallärare. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att arbeta som lärare för de aktuella åldrarna och ha undervisat utifrån gällande läroplan Lgr22.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat som speciallärare eller specialpedagog, men det är inget krav. I tjänsten ingår det att handleda kollegor och om du har erfarenhet av ledarskap ser vi det som meriterande. Det är också bra om du har erfarenhet av arbete i systemen Prorenata och Vklass.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser att du är en tydlig ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap i klassrummet och kan planera och följa upp ditt arbete. Du har lätt för att skapa goda relationer och att kommunicera med både vuxna och elever. Du har en mycket god samarbetsförmåga och har ett helhetstänk kring elevernas skolsituation. Låter detta intressant?
Varmt välkommen med din ansökan!
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.
