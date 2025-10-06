Speciallärare till Rosenbergsskolan
2025-10-06
Vill du göra verklig skillnad för barns utveckling och lärande? Nu söker vi dig som är en erfaren speciallärare och vill ta ett helhetsansvar för elevhälsoarbetet på Rosenbergsskolan i Tidaholm - en roll där du blir vår viktiga "spindel i nätet" i skolans EHT-arbete.
Om arbetsplatsen
Rosenbergsskolan är en F-6-skola med cirka 420 antal elever och engagerade medarbetare. Här arbetar vi utifrån övertygelsen att alla barn är allas barn, och att goda relationer och ett inkluderande förhållningssätt är grunden för en trygg och utvecklande skola.
Rosenbergs skolområde omfattar även Ekedalens skola F-6 samt Fröjereds skola F-3.
Elevhälsoteamet på Rosenbergsskolan leds av rektor och består av specialpedagog, skolsköterska och kurator samt, vid behov, tillgång till psykolog, logoped och andra stödresurser. Samtliga av tidigare nämnda funktioner är anställda centralt. I elevhälsoteamet ingår även två speciallärare som är anställda på skolenheten. Vi söker nu en speciallärare som med kompetens, driv och helhetsperspektiv vill leda och utveckla elevhälsoarbetet tillsammans med skolledning och personal.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med start enligt överenskommelse. Du blir anställd på skolenheten.
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för skolans elevhälsoteam (EHT), där du fungerar som samordnare och stöd i både det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Du har en nyckelroll i att driva skolans arbete med tillgängliga lärmiljöer, anpassningar och särskilt stöd. Du arbetar nära både elever, vårdnadshavare och personal och ger handledning till arbetslagen.
Ditt uppdrag innebär bland annat att:
• ansvara för planering och ledning av EHT-arbetet på Rosenbergsskolan
• göra pedagogiska utredningar och bedömningar
• stödja dokumentationsarbete, såsom handlingsplaner och åtgärdsprogram
• handleda och coacha personal i elevnära frågor
• arbeta proaktivt för att utveckla skolans lärmiljöer och stödstrukturer
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad speciallärare med lärarlegitimation och erfarenhet av arbete inom grundskolan. Du har:
• goda kunskaper om skolans styrdokument och elevhälsoarbete
• vana att arbeta med utredningar och dokumentation
• erfarenhet av handledning och skolutveckling
• förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både barn och vuxna
• ett strukturerat, lösningsfokuserat och prestigelöst arbetssätt
Erfarenhet av att leda eller samordna EHT-arbete är starkt meriterande.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierat arbete där du får möjlighet att påverka och göra skillnad varje dag. Du får stöd från rektor och övriga professioner inom Barn- och elevhälsan.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag dock senast 2025-11-02.
Den som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Rektor
Max Falk max.falk@tidaholm.se 0502-60 69 54 Jobbnummer
