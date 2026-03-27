Speciallärare till Rönninge skola
Salems kommun / Speciallärarjobb / Salem Visa alla speciallärarjobb i Salem
2026-03-27
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Salems kommun i Salem
, Botkyrka
, Södertälje
, Stockholm
, Österåker
eller i hela Sverige
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Speciallärare med inriktning tidig läs-, skrivutveckling och matematikutveckling (100%) - Rönninge skola
Vill du vara med och göra skillnad för våra elevers utveckling och lärande? Rönninge skola söker nu en engagerad speciallärare som vill arbeta i nära samverkan med våra lärare och vårt elevhälsoteam. Vi ser gärna att du har en inriktning mot tidig läs- och skrivutveckling, samt kompetens runt matematikutveckling.
Om arbetsplatsen
Rönninge är en F-9 skola med stor framtidstro, en personalgrupp med hög kompetens och ca 450 elever. Skolan har ändamålsenliga lokaler och en stor skolgård med tillgång till skogsområden. Skolan ligger i ett villaområde ca 10 minuters promenad från pendeltåget.
Nu gör vi en förstärkning i vår organisation mot yngre åldrar. Vi ersätter en lärare som går på studieledighet och utökar samtidigt med en lärartjänst och en speciallärare. Med hög kvalitet i undervisningen och med stöd av kompetenta kollegor, elevhälsa och ledning vill vi arbeta tillsammans med höga förväntningar och tidiga insatser. Vi söker drivna medarbetare som vågar göra annorlunda, har ett stort hjärta och vill vara särskilt betydelsefulla för våra elever.
Vi arbetar aktivt med både kunskapsuppdraget och värdegrundsarbete där skolans ledord är trygghet, hänsyn, ansvar, glädje och lika värde. Hela skolan F-9 har under åren haft gemensamt värdegrundsarbete, det har bland annat handlat om jämställdhet, könsroller, maktlekar, språkbruk och relationer.
Vi arbetar i mentorslag kring årskurser där man tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Elevernas välmående är centralt och skapas genom ett tätt samarbete mellan pedagoger, elever, vårdnadshavare och övrig personal. På Rönninge skola får du möjlighet att arbeta med engagerade kollegor, elever och vårdnadshavare. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare arbetar du med att stödja elever i behov av särskilt stöd inom läs-, skriv- och matematikutveckling. Du genomför pedagogiska kartläggningar och analyser samt planerar, genomför och följer upp insatser på individ- och gruppnivå.
Som speciallärare på Rönninge skola ingår du i skolans lokala elevhälsoteam, där skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare och skolledning samverkar. Arbetet är omväxlande och innebär att du driver och medverkar i stödjande åtgärder för elever i behov av särskilt stöd samt i elevfrämjande insatser på både individ- och gruppnivå.
Samarbete sker med elevhälsoteamet, vårdnadshavare, elever, skolans personal och skolledning. Du bidrar även med specialpedagogisk kompetens i det förebyggande och främjande arbetet samt i utvecklingen av undervisningen.Kvalifikationer
• Lärarlegitimation
• Speciallärarexamen
• Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling alternativt matematikutveckling är meriterande
• Erfarenhet av arbete som speciallärare är meriterande
• En vilja att arbeta med både ett detalj- och helhetsperspektiv är meriterande
• God kännedom om skolans styrdokumentDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga erfarenheter och söker en speciallärare som kompetterar den specialpedagogiska kompetens som redan finns på skolan. Du är ocksstrukturerad, analytisk och har god förmåga att anpassa insatser efter elevers behov. Du har ett professionellt förhållningssätt och god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och som vill bidra till att utveckla skolans arbete med språk-, läs- och skrivutveckling m.m.
Vi erbjuder
• En utvecklingsinriktad arbetsmiljö
• Engagerade kollegor och ett nära samarbete i elevhälsoteamet
• Möjlighet till kompetensutvecklingÖvrig information
Tjänsten är på 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan senast 13 april, 2026.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
http://www.salem.se
Rektor
Ulrika Hamber Videfors ulrham@salem.se 08-532 594 04 Jobbnummer
9823787