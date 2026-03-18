Speciallärare till Nyarpsskolan
2026-03-18
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vill du vara med och forma en skola där varje elevs behov står i centrum? Nu söker vi en speciallärare som ett ledningsstöd som vill fortsätta att bygga och utveckla något stort - med mod, passion och ett hjärta som klappar för tillgängliga lärmiljöer. Hos oss får du möjlighet att påverka och skapa en trygg, inspirerande vardag för våra elever. Välkommen till en skola där din kompetens gör skillnad varje dag.
Ditt nya jobb som speciallärare och ledningsstöd innebär att du blir en viktig person i vårt team. Du får möjlighet att vara med och påverka och forma skolans elevhälsoarbete och driva fortsatt utveckling. I inledningsskedet kommer du främst att fungera som ledningsstöd och därefter successivt övergå till ett större fokus på specialläraruppdraget - samtidigt som uppdraget som ledningsstöd kvarstår och du blir en del av ledningsgruppen.
I uppdraget ingår också att utveckla inkluderande och tillgängliga lärmiljöer och skapa rutiner som ger personalen rätt stöd. Rollen innebär nära samarbete med ledning och övrig elevhälsopersonal, där du bidrar till planering, uppföljning och kvalitetsarbete. Du blir en drivande kraft i att bygga strukturer och processer från grunden och att skapa ett samarbete mellan lärare, elevhälsa och vårdnadshavare. Vi ser också att dina idéer och din kompetens verkligen får påverka riktningen framåt. Du blir dessutom en del av ett nära och engagerat samarbete med en ledning och ett elevhälsoteam som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för både elever och medarbetare.
Välkommen till oss
Nyarpsskolan hittar du i vackra Bankeryd ca 1 mil norr om centrala Jönköping. Skolan ligger vackert beläget på Nyarpsområdet med utsikt över Vättern. I skolans närhet finns fina skogsområden och lekparker.
Området har många bilfria gångvägar som gör det säkert att ta sig till skolan samt närhet till kollektivtrafik bestående av både buss och tåg. Till oss är det enkelt att pendla!
Nyarpsskolan är en F-6 skola med både grundskola och anpassad grundskola. Skolan har tre tillhörande fritidshem; Fyren, Kajutan och Jollen. Här stöttar och utvecklar 50 medarbetare våra 300 elever varje dag. Tillsammans skapar vi lärglädje hela vägen!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare och har speciallärarexamen, gärna med inriktning mot matte, som har erfarenhet av både elevhälsoarbete och läraryrket. Inriktningen är inte det som primärt ligger i fokus utan snarare att du är trygg i din profession, relationsskapande och prestigelös, och du lockas av möjligheten att bygga nytt och tänka i nya banor. Du har gärna erfarenhet av att driva elevhälsoprocesser självständigt i nära samarbete med skolledningen. Med en stark tro på varje elevs potential använder du din kommunikativa, analytiska och samarbetsinriktade förmåga för att skapa goda förutsättningar för lärande. Du trivs i ett dynamiskt och utvecklingsinriktat sammanhang där du kan bidra med din kompetens och ditt engagemang. Du är självgående, målorienterad och du arbetar utifrån ett problemlösande förhållningssätt. Meriterande är erfarenhet av ledningsstöd samt projekt- eller utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/utdrag-ur-larar--och-forskollararregistret
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som speciallärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
