Speciallärare till Lugnviksskolan
Östersunds Kommun / Speciallärarjobb / Östersund Visa alla speciallärarjobb i Östersund
2026-02-25
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Lugnviksskolan är en två parallellig F-9 skola med ca 485 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Lugnviksskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar på varandra och på eleverna. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som goda, vuxna förebilder på allvar. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och elever skapa en verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Om Tjänsten
Som speciallärare hos oss blir du en nyckelperson i vårt arbete med stödinsatser till eleverna. Du jobbar nära elever, lärare och specialpedagoger för att göra stödinsatser och anpassningar konkreta i klassrummet.
I rollen kommer du bland annat att:
• Planera, genomföra och, i samråd med specialpedagog, följa upp särskilt stöd för elever, både enskilt och i mindre grupper.
• Kartlägga elevers läs- och skrivförmåga, ta fram pedagogiska anpassningar och bidra med underlag i pedagogiska utredningar.
• Handleda och stötta lärare i specialpedagogiska arbetssätt och språk- och kunskapsutvecklande undervisning.
• Samarbeta med övriga speciallärare, specialpedagoger och skolans elevhälsopersonal.
• Ha dialog med vårdnadshavare för att skapa en helhet kring elevens lärande.
Om Oss
Hos oss får du:
• En arbetsplats med stark lagkänsla, där vi hjälps åt i både lätta och svåra ärenden.
• Nära samarbete mellan lärare, speciallärare, specialpedagoger och elevhälsans andra professioner.
• En skolkultur där lärande, empati och respekt går hand i hand.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din roll och trivs med att jobba både självständigt och tillsammans med andra.
Vi vill att du har:
• Speciallärarlegitimation (krav) med inriktning språk- läs & skrivutveckling
• Dokumenterad kunskap och erfarenhet av läsinlärning och läs- och skrivutveckling (krav)
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• God kännedom om skolans styrdokument och förmåga att omsätta dem i vardagen
• God datorvana och erfarenhet av digitala lärmiljöer
Vi söker dig!
Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Du är flexibel och kan hitta nya lösningar. Du är självgående och trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har en god förmåga att skapa relationer med både elever och med kollegor.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregister.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Biträdande Rektor
Cecilia Ringfelter cecilia.ringfelter@ostersund.se 072-2365953 Jobbnummer
9763039