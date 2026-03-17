Speciallärare till Limhamnsskolan
2026-03-17
Ref: 20260592 Publiceringsdatum2026-03-17
Limhamnsskolan söker nu 2 speciallärare till årskurs 7-9. En tjänst är riktad till Matematik på vår resursskolan Sjöstaden och den andra tjänsten är en mer allmän speciallärartjänst till hela högstadiet på Limhamnsskolan.
Som speciallärare hos oss arbetar du huvudsakligen med undervisning i grupp samt till viss del på individnivå. Utöver att undervisa jobbar du också med ett löpande förebyggande arbete i syfte att identifiera och undanröja hinder i olika lärmiljöer. Du ansvarar för screening och kartläggning av elevernas färdigheter. Utifrån vad screeningen och kartläggningen visar utvecklar du arbetet med att se över vilka stödinsatser och anpassningar som behövs för eleverna i behov av särskilt stöd. Insatserna sker i perioder och utvärderas regelbundet tillsammans med kollegor och skolledning. I ditt uppdrag ansvarar du även för kartläggning och utredning på organisations-, grupp- och individnivå för våra elever i åk 7-9.
I ditt specialläraruppdrag hos oss arbetar du systematiskt med att planera, genomföra och utvärdera dina insatser. Detta, tillsammans med fortlöpande bedömning av elevernas förvärvade kunskaper, ligger till grund för din fortsatta planering framåt. Vidare deltar du aktivt i skolans fortlöpande utvecklingsarbete. I utvecklingsarbetet jobbar vi alla tillsammans för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola. Arbetslaget på Limhamnsskolan och på Sjöstaden består av engagerade och kunniga medarbetare som ser fram emot ditt deltagande i planeringen, utförandet och utvärderingen av det pedagogiska arbetet med eleverna både i och utanför klassrummet. I tjänsten ingår det att vara med i skolans Elevhälsoteam! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare mot åk. 4-9 alternativt 7-9 och har en speciallärarexamen. Du är behörig att undervisa i något av ämnena matematik, svenska och svenska som andra språk. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare är det meriterande. Du behöver ha god kunskap i skolans styrdokument och förmågan att tillämpa det i ditt dagliga arbete. Det är viktigt att du har god didaktisk- och pedagogisk förmåga samt att du har kunskap kring relevanta digitala verktyg.
För att passa som speciallärare hos oss är det viktigt att har erfarenhet av att undervisa elever med särskilda behov. Din erfarenhet kan komma från särskild undervisningsgrupp eller annan erfarenhet. Du har kunskaper och erfarenhet om neuropsykiatriska diagnoser och generella inlärningssvårigheter.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Skolbyggnaden stod klar 2019 och ligger utmed Limhamnsvägen i Limhamns sjöstad med närheten till Ribersborgsstranden, havet, grönområden, Limhamns centrum samt bussar till Centralen och Hyllie. Skolan startade augusti 2024 och planeras växa till en 7 - 9-skola med plats för ca 360 elever. På skolan finns också en resursskola med 30 elever.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: 2026-08-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Charlotta Berlin charlotta.berlin@malmo.se
