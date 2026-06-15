Speciallärare till Kungsängsgymnasiet
Sala kommun / Speciallärarjobb / Sala Visa alla speciallärarjobb i Sala
2026-06-15
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Vi söker dig som har förmågan att möta elever med nyfikenhet och intresse och visar på god förståelse för alla individers olika förutsättningar i syfte att eleverna ska nå sina mål. Har du lätt för att skapa goda relationer med elever och pedagoger?
Då kanske du är en av våra nya medarbetare?
Om arbetsplatsen
Kungsängsgymnasiet är en gymnasieskola med cirka 480 elever. Vi erbjuder åtta nationella program samt Introduktionsprogrammet. Vårt mål är att varje elev ska lyckas, och vi har under tre år fått stöd i vårt arbete av Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola.
Eleverna känner trygghet och trivs på skolan vilket visar sig i våra trygghetsmätningar och vi har en hög andel behöriga lärare. Hos oss är det viktigt att både elever och personal blir sedda och att eleverna får det stöd de behöver. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla ges möjlighet att utvecklas och nå sina mål.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra till vårt elevhälsoteam och jobba nära elever och lärare. Elevhälsoteam består av kurator, skolsköterska, speciallärare, elevstöd och SYV.
Dina arbetsuppgifter består av specialpedagogiska uppgifter såsom kartläggningar, upprätta åtgärdsprogram, stödja elever såväl i mindre grupp som i klassrum, coachande samtal, stödja och handleda lärare/arbetslag kring generella och specifika dilemman, organisatorisk planering, motivera och stödja elever, ge strukturstöd. Du ska vara beredd att stödja elever i flera olika ämnen
Vi söker dig som har erfarenhet av att kartlägga och som ser vilka insatser som behöver sättas in och sedan genomföra dessa insatser i praktiken.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av elevers lärande på gymnasienivå.
Du är engagerad och intresserad av samarbete med kollegor och att driva projekt på skolan som gynnar elevernas kunskapsutveckling.
Det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och vet vad som inspirerar och engagerar elever till lärande utifrån deras olika behov och kan arbeta tillsammans med lärarna och utvecklingen av undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en speciallärarexamen gärna mot matematik och har bred erfarenhet och kompetens av lärande och undervisning på gymnasiet.
Du ska ha ett gediget intresse av att arbeta med inkluderande lärmiljöer.
Du är väl insatt i elevers många olika behov och vad som krävs för att dessa ska kunna mötas på ett bra sätt inom ramen för gymnasieskolans förutsättningar.
Du har förmåga att motivera och hitta nya vägar/lösningar för att hjälpa elever att nå sina mål.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Individuell lönesättning
Tillträde 260810 eller enl. överenskommelse
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 24 juni 2026.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi vill gärna att du bifogar din examen/legitimation i ansökan.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rektor, Fredrik Andersson, tfn: 0224-748047, e-post: Fredrik.Andersson3@sala.se
Caroline Jonsen, bitr rektor 0224-74 98 62/070-161 82 20, e-post: caroline.stenqvistjonsen@sala.se
Facklig kontakt:
Sveriges Lärare
0224-74 70 93 , 070-249 93 49
Du är duktig på att inspirera, engagera och få elevernas förtroende. Undervisning och undervisningsutveckling är en naturlig del av ditt uppdrag.
Om Sala kommunSala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 40 SALA Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
9964336