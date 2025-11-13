Speciallärare till Klarebergsskolan F-3
Om jobbet
Som speciallärare kommer du att spela en avgörande roll i att stödja och utveckla elever med särskilda behov.
Du kommer att arbeta i en kreativ och stimulerande miljö där ditt engagemang och din expertis är centrala för att skapa en inkluderande och framgångsrik lärandemiljö. I din roll kommer du att:
- Skapa en positiv och trygg atmosfär som uppmuntrar till lärande och personlig utveckling
- Arbeta nära med klasslärare och andra specialister för att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver
- Utreda elevers behov och skriva åtgärdsprogram
- Ha enskild undervisning med elever
- Handleda arbetslag och enskilda lärare
- Vara en del av vårt EHT på skolan
Vi söker en passionerad och empatisk kollega som brinner för att göra skillnad i barns liv. Tillsammans kan vi skapa en fantastisk lärandemiljö där alla elever får möjlighet att blomstra!
Om skolan
Klarebergsskolan F-9 är en av de största grundskolorna i Göteborg. På Klarebergsskolan F-3 har vi cirka 400 elever och 50 medarbetare. Vi är fyrparallelliga genom varje årskurs. Våra elever är indelade i fyra olika spår. Varje spår består utav en förskoleklass, årskurs ett, två och tre. De bildar tillsammans ett fritidshem. På skolan finns ett komplett EHT där alla kompetenser finns representerade.
Om dig
Vi söker dig som har ett varmt hjärta och har eleven i fokus. Du har en stark vilja att inspirera och stödja elever med särskilda behov och skapa en trygg och inkluderande lärmiljö. Du ser varje elev som en unik individ och vill anpassa undervisningen för att möta deras specifika behov och styrkor.
- Du har en relevant pedagogisk utbildning och legitimation som speciallärare.
- Du är kreativ och innovativ i din undervisning och har förmågan att anpassa metoder för att engagera varje elev.
- Du har erfarenhet av att arbeta med elever med olika funktionsvariationer och anpassar din kommunikation för att nå fram.
- Du är en lagspelare och samarbetar gärna med andra i EHT, lärare, och vårdnadshavare för att skapa ett framgångsrikt lärande.
Vi har under de sista åren förändrat arbetsgången gällande särskilt stöd på F-3. Vi har haft ett samarbete med SPSM för att skapa en flexibel organisation. Vi värdesätter dina idéer och initiativ, och vi ser fram emot att göra vår skola ännu mer inkluderande tillsammans med dig. Publiceringsdatum2025-11-13Övrig information
I vår dynamiska och inkluderande miljö kommer du att arbeta nära kollegor och föräldrar för att skapa en helhetssyn på varje elevs lärande och välbefinnande.
Vi erbjuder en spännande och varierande arbetsdag där ingen dag är den andra lik. Här är några av de aspekter som gör denna tjänst unik:
- En möjlighet att arbeta med olika åldersgrupper och behov, vilket ger stor variation i arbetsuppgifterna.
- Stöd och resurser för att implementera metoder som främjar elevernas lärande.
- En stark gemenskap bland personalen som syftar till att skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö.
Känner du att ovan kan passa in på dig? Tillsammans kan vi skapa en framgångsrik lärmiljö för våra elever. Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
