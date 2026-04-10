Speciallärare till Igelbäckskolan
2026-04-10
Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.
Igelbäckskolan är en kommunal resursskola som tar emot elever från åk 4-9 med olika NPF-diagnoser. Vi är en liten skola med hög personaltäthet och små elevgrupper som jobbar med fokus på SKUA (språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) under hela skoldagen.
Som speciallärare på Igelbäckskolan möter du elever med ett omfattande behov av stöd i lärmiljön. Du arbetar direkt med elever, enskilt eller i grupp men också tillsammans med övriga lärare och resurspedagoger för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande och utveckling. I uppdraget ingår också ett tätt samarbete med elevernas vårdnadshavare. Du handleder personal kring olika former av anpassningar, ansvarar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisning och insatser tillsammans med dina kollegor. Du bidrar med din kompetens i upprättandet av pedagogiska kartläggningar, handlingsplaner och åtgärdsprogram. Som speciallärare är du också en viktig del av skolans elevhälsoteam och träffar regelbundet stadens övriga speciallärare och specialpedagoger på nätverksträffar.
Du behöver vara behörig speciallärare. Du har den formella kompetensen och en fingetoppskänsla för vad våra elever behöver för att nå så långt det bara är möjligt utifrån sina förutsättningar och utbildningens mål. Du är trygg i din roll och har modet att fatta självständiga beslut samtidigt som du värdesätter samarbete. Som person är du lyhörd, resultatorienterad och arbetar metodiskt för att hålla deadlines och slutföra projekt. Du skapar tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och kommunicerar med tydlighet och värme. Du är prestigelös, lösningsfokuserad och räds inte att kavla upp ärmarna eller tänka utanför lådan när det gäller att hitta rätt lärmiljö för våra elever.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är en visstidsanställning på deltid (60 %), med möjlighet till tillsvidareanställning. Tillträde i augusti 2026.
Välkommen till en arbetsplats fylld av omväxling och utmaningar men framförallt meningsfullhet.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Ansök senast den 30 april 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
