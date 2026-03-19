Speciallärare till Antonskolan Blekedamm
Om Antonskolan
Vill du vara med i Antonskolans spännande utveckling? Antonskolan söker en medarbetare som vill vara med och lyfta vår verksamhet till nästa nivå. På köpet får du en bra arbetsplats med engagerade medarbetare med en härlig sammanhållning och vi-känsla. Hos oss har du nära till beslut med goda möjligheter till att vara med och förändra samt utveckla verksamheten.
Anton Utbildning har två grundskolor, Antonskolan Blekedamm och Antonskolan Österäng, med årskurserna från förskoleklass till årskurs 9. Vi värnar om elevgrupper där eleven har närhet till utbildad personal. Vi anser att detta är en förutsättning för att skapa en trygg lärmiljö för våra barn och elever.
På Antonskolan arbetar vi värdegrundsbaserat utifrån ANTON-orden: Ansvar, Närhet, Trygghet, Omsorg och Nyfikenhet. En värdegrund som vi vill att du delar med oss. Vår profil är internationell förståelse och solidaritet: "Vi utrustar världsmedborgare som gör skillnad".
Vi söker nu dig som är utbildad/legitimerad speciallärare med inriktning matematik.
Som person är du kreativ, lösningsorienterad, trygg och stabil samt utgår från en tydlighet och struktur i din planering och undervisning. Du har goda kunskaper i att möta elevers olika behov, lätt för att samarbeta och skapa samt bibehålla goda relationer. Du ser dig själv som en del i ett lag med fokus på tillsammansarbete.
I ditt ledarskap är du tydlig samt motiverar andra och skapar engagemang samt delaktighet. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av arbete i skola. Du kommer att ingå i samarbete med lärare inom arbetslaget, elevhälsan samt ledningsgruppen.
Som speciallärare hos oss arbetar du nära elever, lärare och elevhälsa för att stödja elevers kunskapsutveckling. Du bidrar med din specialpedagogiska kompetens i både det förebyggande och åtgärdande arbetet.
Arbetet innebär bland annat att du:
• planerar och genomför undervisning för elever i behov av särskilt stöd
• kartlägger elevers behov och följer upp insatser
• handleder och stöttar lärare i specialpedagogiska frågor
• samarbetar med skolans elevhälsoteam
• bidrar till utvecklingen av inkluderande lärmiljöer
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare med speciallärarexamen
• har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• har god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer
• är strukturerad, lösningsfokuserad och flexibel
• har ett inkluderande förhållningssätt och ser möjligheter i varje elev
• har en förankring i pedagogisk forskning samt utgår från och sprider forskningsmetoder vidare för att stärka elevers lärande
Vi erbjuder:
• En kreativ och internationellt präglad skolmiljö med elevnära undervisning
• Kompetenta kollegor, hög elev-/personalrelation och en stark elevhälsa
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Tillsvidareanställning på heltid som inleds med en provanställning på 6 månader med start 2026-08-17.
Innan du erbjudits en anställning på Antonskolan måste du lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt skollagen 2 kap. 31§. Då handläggningstiden brukar vara ett par veckor är det bra om du redan idag begär ut ett belastningsutdrag.
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2026.04.06
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Mirnes Meskic (se kontaktuppgifter nedanför). Välkommen med ditt personliga brev och cv tillsammans med lärarlegitimation omgående till nedanstående mail. Ange "Speciallärare matematik" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: jobb.blekedamm@antonskolan.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anton Utbildning AB
(org.nr 556602-4906)
Lasarettsboulevarden 22 (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Antonskolan Blekedamm Kontakt
Mirnes Meskic 0723512949 Jobbnummer
9806648