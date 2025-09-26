Speciallärare/ specialpedagog
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Sandbäcksskolan är en F-6 skola som är centralt belägen i Sjöbo tätort. Skolan har cirka 350 elever. Vi arbetar i vad vi kallar storklass, vilket innebär att vi har en klass i varje årskurs uppdelade i 2-3 undervisningsgrupper. I varje storklass arbetar ett lag med tre lärare och en elevassistent/ skolresurs som tar ett gemensamt ansvar för eleverna och deras utveckling. Som lärare hos oss ser du vinster med det kollegiala lärandet och att samarbeta i lag.
Skolans paraplymål är Tillgänglig undervisning innehållande:
Barn gör rätt om vi ger dem rätt förutsättningar, positivt beteendestöd, ämnesövergripande elevnära undervisning där KASAM skapas samt att elevhälsan börjar i klassrummet.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som speciallärare/specialpedagog hos oss leder och stödjer du självständigt utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta elevernas behov. Du är särskilt skicklig på relationellt ledarskap. Du arbetar systematiskt och strukturerat.
Du kommer att ingå i skolans pedagogiska elevhälsoteam samt i skolans interprofessionella elevhälsoteam.
Ansvarsområden:
Tillsammans med skolledningen driva utvecklingsarbetet utifrån stöd och stimulans samt ledning och stimulans.
Särskilt fokus på garantin för tidiga stödinsatser läsa skriva räkna i de yngre åldrarna.
Handledning och stöd i undervisning till pedagoger och elever för att undanröja hinder och utmaningar i olika lärmiljöer.
Kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda.
Stödja skolledningen i elevhälsoarbetet.
Stödja skolledning i arbetet med PMO, skolans dokumentationssystem.
Samarbete med externa kontakter.
Vara ett stöd i arbetet med extra anpassningar och åtgärdsprogram till såväl skolledning som pedagoger.
Genomföra kartläggningar.
Administrera elevgenomgångar.
Observation av elev/ klassrumssituation.
Samtal med elev om den pedagogiska situationen.
Tillhandahålla pedagogiska hjälpmedel.
Särskild undervisning till elev/ grupp under intensiv period.Kvalifikationer
Examensbevis för speciallärare/ specialpedagog
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
