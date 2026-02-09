Speciallärare Oxhagsskolan
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Kalmar Visa alla speciallärarjobb i Kalmar
2026-02-09
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!
Oxhagsskolan som är en F-6 skola som ligger i centrala Kalmar, vi är en relativt nystartad kommunal skola och vi håller på att bygga upp vår verksamhet. Vi bygger vår undervisning på tydlighet, struktur och förväntningar. VI arbetar aktiv för att skapa en lärmiljö som ger alla elever förutsättningar att lyckas utifrån sin behov.
Vi ser läsning som nyckel till kunskap. att kunna läsa, förstå och använda text är avgörande för elevernas utveckling.
Mångfald är en styrka. Våra elever kommer från många olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser olikheter som en tillgång och arbetar medvetet för att alla ska känna sig inkluderande och delaktiga oavsett förutsättningar.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vill du vara med och stärka elevers lärande, delaktighet och välmående? Nu söker vi dig som är en engagerad speciallärare till Oxhagsskolan. I rollen som speciallärare arbetar du tillsammans med skolans personal, med att utveckla inkluderade arbetssätt och stödja elever i behov av särskilt stöd.Kvalifikationer
Du har speciallärarexamen och lärarlegitimation F-6. Vi söker dig som är empatisk, lyhörd och trygg i din profession. Du möter elever där de är, bygger förtroendefulla relationer och hjälper dem att utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Du är flexibel och lösningsorienterad och ser möjligheter i förändringar och i nya arbetssätt. Du har lätt för att kommunicera med både elever , vårdnadshavare och kollegor och visar pedagogisk kreativitet i att anpassa undervisningen efter olika behov.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Åsa Bjärklid asa.bjarklid@kalmar.se 0103526241 Jobbnummer
9729835