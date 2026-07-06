Speciallärare med inriktning SvA
Eskilstuna kommun, Lärarprojektet / Speciallärarjobb / Eskilstuna Visa alla speciallärarjobb i Eskilstuna
2026-07-06
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Är du en innovativ och kreativ lärare som vill främja goda inlärningsmiljöer och göra stor skillnad för den enskilde eleven? Då är du den vi söker!
På Stålforsskolan arbetar vi för att skapa starka och positiva relationer. Vi vill också ge våra lärare goda förutsättningar för att lyckas i undervisningen. Vi främjar professionell utveckling genom kollegiala processer som leds av våra erfarna förstelärare. På Stålforsskolan fokuserar vi på kvalité i undervisningen. Vi är en högstadieskola med cirka 550 elever och ligger på promenadavstånd från tågstationen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
På Stålforsskolan arbetar vi med tvålärarskap och en inkluderande undervisning där vi tillsammans planerar och anpassar lärmiljöer för att möta alla elevers behov. Vår ambition är att varje elev ska få rätt stöd och möjlighet att lyckas i sitt lärande.
I rollen kommer du att undervisa elever enskilt, i mindre grupper och i två helklasser. För vissa elever kan ett mindre sammanhang under en period vara avgörande för utveckling och trygghet. Genom nära samarbete med kollegor arbetar vi gemensamt för ökad måluppfyllelse och lust att lära.
Vi söker dig som är flexibel och trivs med varierande uppdrag. När elevgruppen är mindre kan du exempelvis stötta undervisningen i helklass och bidra med specialpedagogiskt stöd till lärare och elever. Du blir en viktig del av skolans elevhälso- och utvecklingsarbete där relationer, tillgängliga lärmiljöer och ett inkluderande förhållningssätt står i centrum.
Hos oss finns ett starkt elevfokus samtidigt som vi värnar om tid för planering, kollegialt lärande och reflektion.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra skillnad i elevernas vardag och som ser värdet i de små framstegen. Du är trygg i din lärarroll, flexibel och lösningsfokuserad, med förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Du trivs med att arbeta nära elever i mindre grupper där relationer, struktur och tillit är viktiga delar av lärandet.
Du har lärarlegitimation i svenska som andraspråk samt påbörjad eller avslutad utbildning till speciallärare. Det är meriterande om du har behörighet för årskurs 79. Du har erfarenhet av att undervisa utifrån LGR22.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever och elever i behov av särskilt stöd samt kunskap om inkluderande lärmiljöer. Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete och kunskap om olika funktionsvariationer är meriterande.
Som person är du engagerad, samarbetsinriktad och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261541:2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Lärarprojektet Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
9994508