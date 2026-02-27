Speciallärare i vår anpassade skola
Välkommen till Move & Walk skolan i Göteborg! Vi är en anpassad skola där eleverna läser ämnesområden som erbjuder en trygg och stimulerande lärmiljö för elever med varierande behov. Vår verksamhet vilar på grunden av Konduktiv Pedagogik, en pedagogisk metod som sätter eleven i centrum och fokuserar på att utveckla elevens potential genom aktivt deltagande och samarbete. Vi är stolta över vårt engagerade och kompetenta team som tillsammans skapar en positiv och utvecklande skola för alla elever.Om tjänsten
Vi söker en engagerad och legitimerad Speciallärare som vill vara med och utveckla vår skola ytterligare. Som speciallärare hos oss kommer du att arbeta nära eleverna, deras vårdnadshavare och övriga teammedlemmar för att skapa individuella anpassningar och stödinsatser som främjar varje elevs lärande och utveckling.
Dina ansvarsområden
Anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar, med utgångspunkt i Konduktiv Pedagogik.
Samverka med elevens vårdnadshavare och andra relevanta yrkesgrupper.
Delta i teamarbetet och bidra till en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Dokumentera elevens utveckling och resultat.
Vara delaktig i skolutvecklingsarbetet.
Din kompetens
Legitimation som speciallärare.
Vilja att lära dig om Konduktiv Pedagogik.
Erfarenhet av att arbeta med elever med varierande behov.
Förmåga att anpassa undervisningen och skapa individuella lösningar.
God kommunikations- och samarbetsförmåga.
Engagemang och passion för att göra skillnad i elevers liv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever i anpassad skola som läser ämnesområden.
Varför jobba hos oss?
Ett starkt och engagerat team: Vi värdesätter samarbete och stöttar varandra i vårt arbete.
Hög kompetens: Vi investerar i personalens utveckling och erbjuder möjligheter till fortbildning.
Meningsfullt arbete: Du får möjlighet att göra en verklig skillnad i elevers liv.
Konduktiv Pedagogik: Du får arbeta med en pedagogisk metod som sätter eleven i centrum med en tilltro till utveckling.
Vi ser fram emot att höra från dig!
