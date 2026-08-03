Speciallärare i svenska F-6 Frejaskolan
Gnesta Kommun, Frejaskolan / Speciallärarjobb / Gnesta Visa alla speciallärarjobb i Gnesta
2026-08-03
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I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som speciallärare kommer ditt ansvarsområde att vara på låg- och mellanstadiet. I arbetet ingår undervisning på klass, grupp och individnivå. Du gör pedagogiska kartläggningar och andra vanliga uppgifter som åligger en speciallärare. Du ingår i ett arbetslag och har övergripande ansvar för att stötta lärare och elever i behov av både särskilt stöd och extra anpassningar. Du samarbetar med andra och är intresserad av skolutveckling och utveckling av undervisningen. Du ansvarar för att leda EHT-möten för F-6 och har god organisatorisk förmåga.Kvalifikationer
Du har en mycket god samarbetsförmåga och kan se till hela skolans behov. Du är skicklig relationellt, både med elever, vårdnadshavare och övriga kollegor. Dina undervisningsmetoder får elever att känna sig sedda, trygga och ger dem möjlighet se sin egen utveckling. Dina kollegor lyssnar till dig och du än mer till dem och du kan ge dem en möjlighet att gå vidare i undervisningen när de kör fast. I ämnet svenska kan du använda metoder som Fonomix munmetoden, Läsinlärning i 7 steg och Bornholmsmodellen och ett plus är att du är skicklig i tidig säker avkodningsförmåga och språkljudskunskap.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
I vissa rekryteringar begär vi att du visar upp registerutdrag från Polismyndigheten. Detta är en del av vårt arbete för att skapa en trygg och säker verksamhet för barn, äldre och andra personer som kan vara särskilt utsatta.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta Kommun
(org.nr 212000-2965)
Skolgatan 12 (visa karta
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646 31 GNESTA Arbetsplats
Gnesta kommun, Frejaskolan Kontakt
Biträdande rektor
Jens Tejland jens.tejland@gnesta.se Jobbnummer
10018442