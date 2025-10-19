Speciallärare i svenska
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Bodaskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem som är belägen i centrala Skutskär.
Här arbetar lärare och pedagogiska resurser och andra nyckelpersoner med bred kompetens
och stort engagemang med de ca 115 eleverna som går på skolan. Både medarbetare och elever arbetar med trygghet, trivsel och studiero, där struktur och goda lärmiljöer är bas i klassrummen, eftersom vi ser det som en förutsättning för utveckling och lärande. Skolan arbetar även med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och läs-och skrivutveckling för att ge alla elever goda läs-och skrivkunskaper och språkliga förmågor.
Som speciallärare i svenska arbetar du efter gruppens och individens behov tätt tillsammans med
klasslärare, speciallärare i svenska och specialpedagog. Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att göra pedagogiska utredningar och upprättar samt utvärderar åtgärdsprogram. Du stödjer även lärarna i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Du deltar och tar en aktiv roll i arbetslaget samt utvecklar verksamheten tillsammans med skolans övriga personal. Du tror på det kollektiva lärandet och på att arbeta tillsammans för att dela erfarenheter och lära av varandra.
På Bodaskolan får du chansen att vara en del av en engagerad arbetsgrupp där du kan växa och göra skillnad. På Bodaskolan präglas vår arbetsmiljö av öppenhet, samarbete, struktur och gemenskap. Du kommer att arbeta i en stimulerande och dynamisk miljö där vi värdesätter dina insikter och erfarenheter. Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär undervisning i både helklass-, grupp- och på enskild nivå. Ditt arbete utgår från elevens och gruppens behov. En viktig del i arbetet är att genomföra åtgärdsprogram till exempel genom att undervisa, kartlägga och samtala med elever. Du har nära kontakt och samarbete med elever och vårdnadshavare och följer upp och utvärderar. Du deltar kontinuerligt i skolans specialpedagogiska forum där specialpedagog, speciallärare, studiolärare samt rektor ingår. Du deltar också i det systematiska kvalitetsarbetet avseende analys av resultat av bedömningsstöd, nationella prov och betyg. I kommunen finns ett nätverk som består av specialpedagoger och speciallärare där du också ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i grunden och som är utbildad speciallärare med inriktning
svenska. Det är meriterande att du har några års erfarenhet av läraryrket och specialläraruppdrag. För rollen söker vi dig som har god samarbetsförmåga, där du arbetar väl tillsammans med kollegor i syfte att nå våra mål på skolan. Vi ser även att du verkar för ett respektfullt arbetsklimat och skapar goda relationer med såväl kollegor som barn och vårdnadshavare. Detta gör du genom att vara öppen och tillmötesgående samt genom att lyssna in din omgivning för att kunna förstå deras behov. Det är viktigt för oss att du är tydlig, självständig och trygg i din roll som speciallärare. Att se varje elev utvecklas utgör en av dina drivkrafter. Hos oss sker kontinuerlig utveckling av verksamheten, därför vill vi gärna att du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor och utmanar metoder, arbetssätt och tankesätt. Anställningsvillkor
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
