Speciallärare i matematik till Skrantaskolan
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan / Grundskollärarjobb / Karlskoga Visa alla grundskollärarjobb i Karlskoga
2026-03-02
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan i Karlskoga
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Är du nyexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor under ditt första år. Om du studerar till lärare finns det också goda förutsättningar att kombinera arbete med studier. Som lärare i Karlskoga kommuns skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli VFU-handledare eller förstelärare och vi tillämpar distribuerat ledarskap med ansvar för olika utvecklingsgrupper.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och relationsskapande speciallärare i matematik som vill vara en viktig del av vårt kollegium. I denna roll arbetar du ute i klassrummet tillsammans med matematiklärarna för att utveckla undervisningen och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Du blir en central pedagogisk resurs som stöttar både elever och lärare genom att anpassa, utmana och stärka undervisningen där den faktiskt sker i klassrummet.
Som speciallärare i matematik kommer du att:
* arbeta tillsammans med matematiklärarna i ordinarie undervisning
* planera och genomföra anpassade moment och strukturer i klassrummet
* identifiera och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd
* genomföra kartläggningar och göra pedagogiska bedömningar
* bidra till att utveckla skolans arbete med tillgänglig lärmiljö
* samarbeta nära elevhälsan och bidra i det förebyggande och främjande arbetet
* vara ett bollplank och stöd för matematiklärarna i pedagogiska frågorKvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad speciallärare eller har motsvarande kompetens
* har goda ämneskunskaper i matematik
* trivs i klassrummet och brinner för att göra skillnad för elever direkt där de är
* arbetar strukturerat och lösningsfokuserat
* är trygg i att bygga relationer och samarbeta i team
* har förmåga att skapa tydlighet, trygghet och studiero
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2026-00171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991), https://karlskoga.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/jobba-i-karlskoga-kommun/jobba-som-larare.html Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Kontakt
Biträdande rektor
Marianne Sundström Undén 0586-613 80 Jobbnummer
9769888