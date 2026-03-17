Speciallärare F-4 Vendelsömalmsskolan
2026-03-17
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi söker en speciallärare till F-4 då vårt lågstadium växer inför kommande läsår.
Som speciallärare F-4 ansvarar du för att utifrån analyser av elevers resultat i olika kartläggningar och screeningar (exempelvis Magma och LegiLexi), planera, genomföra och följa upp riktade pedagogiska insatser.
Rollen innebär ett stort eget ansvar att strategiskt utforma upplägg och stödinsatser för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Specialläraren stöttar även lärare i arbetet med screeningar, tolkning av resultat och planering av undervisning som möter elevernas behov. Arbetet sker i nära samverkan med lärare, elevhälsa och skolledning för att tidigt identifiera svårigheter och bidra till en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Du bör behärska dokumentation kopplat till elevhälsoarbete väl.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare till F-4.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare, vilket är både ett krav och en förutsättning för att kunna ge det bästa till våra elever. Du har erfarenhet av att ha arbetat som klasslärare/mentor och även bred erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
Du behöver i din profession vara balanserad, relationsskapande och utgå från en tydlighet och struktur i din planering och undervisning, men samtidigt också vara kreativ och flexibel i att arbeta fram individuella lösningar för våra elever. Du har ett driv, god initiativförmåga och förmåga att både jobba självständigt och i grupp. Självklart utgår din undervisning från ett språkutvecklande arbetssätt och du är givetvis uppdaterad gällande skolans styrdokument.
Du har en god samarbetsförmåga då du tillsammans med övriga lärare samverkar och samarbetar för en ökad måluppfyllelse. Du besitter en mycket god kommunikationsförmåga eftersom du kommer att behöva lägga stor vikt på att skapa en trygg, stabil och tydlig miljö för våra elever och ett gott kontaktnät med vårdnadshavare, kollegor samt andra aktörer.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor. Du kommer ingå i arbetslaget EHT tillsammans med ytterligare två speciallärare, två kuratorer samt en socialpedagog.
Som medarbetare i Haninge kommun har du fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag samt årsarbetstid.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/193". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Vendelsömalmsskolan Kontakt
Linda Bjurling +4686067173 Jobbnummer
9802133