Speciallärare F-4
Lemshagastiftelsen/lemshaga Akademi / Speciallärarjobb / Värmdö Visa alla speciallärarjobb i Värmdö
2026-06-22
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Legitimerad Speciallärare F–4 med fokus på läs- och skrivutveckling
Vill du vara med och lägga grunden för barns framtida lärande?
På Lemshaga Akademi söker vi nu en engagerad, varm och skicklig speciallärare till F–4 med särskilt fokus på läs- och skrivinlärning, språkutveckling och tidiga stödinsatser.
Hos oss blir du en viktig del av en skola där relationer, nyfikenhet, kreativitet och höga förväntningar går hand i hand. Lemshaga Akademi är en F–9-skola i vackra miljöer på Ingarö, där vi ser skolan som en trygg mötesplats för lärande, gemenskap och framtidstro.
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad för elevernas tidiga språkutveckling och bidra till att fler barn får uppleva kraften i att kunna läsa, skriva, förstå och uttrycka sig.
Om Lemshaga Akademi
Lemshaga Akademi är en skola med stark pedagogisk idé och tydlig värdegrund. Vår vision är:
"En trygg mötesplats för ett kreativt lärande i en föränderlig värld."
Hos oss är skolan mer än en plats för undervisning. Den är en gemenskap där elever får växa som människor, utveckla sina förmågor och känna att de är viktiga. Vi arbetar med hela barnet i fokus – kunskap, välbefinnande, delaktighet och framtidstro.
Vårt pedagogiska arbete inspireras bland annat av Creating Cultures of Thinking, språkutvecklande arbetssätt och vårt gemensamma arbete med Se det goda, där styrkor, relationer och elevens tilltro till sin egen förmåga står i centrum.
Vi är stolta över vår kultur: engagerade medarbetare, nära samarbete, tydligt elevfokus och en stark vilja att utvecklas tillsammans.
Om uppdraget
Som speciallärare i F–4 får du en nyckelroll i skolans tidiga och förebyggande arbete. Du arbetar nära elever, klasslärare, vårdnadshavare, elevhälsa och skolans övergripande specialpedagog.
Ditt uppdrag är att stärka elevernas läs- och skrivutveckling, bidra till ökad måluppfyllelse och skapa rätt stöd i rätt tid.
I uppdraget ingår bland annat att:
arbeta med tidig läs- och skrivinlärning
planera, genomföra och följa upp intensiv lästräning
använda kartläggningar och uppföljningsverktyg, till exempel LegiLexi
analysera elevers utveckling och omsätta resultat i träffsäkra insatser
ge stöd till elever enskilt, i mindre grupp och i nära anslutning till klassrumsundervisningen
samarbeta med och stödja undervisande lärare
bidra till språkutvecklande arbetssätt i F–4
ha en nära och professionell dialog med vårdnadshavare
bidra till skolans systematiska arbete för ökad måluppfyllelse
Du står inte ensam i uppdraget. Hos oss får du stöd och nära samarbete med skolans övergripande specialpedagog, elevhälsoteam och skolledning. Tillsammans arbetar vi för att skapa hållbara strukturer, tydliga insatser och god progression för eleverna.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är trygg i din profession och brinner för barns tidiga läs- och skrivutveckling. Du vet hur avgörande de första skolåren är och du har både kompetens och hjärta för att hjälpa elever vidare när lärandet skaver.
Du är en person som bygger förtroende, skapar goda relationer och möter elever med värme, tydlighet och höga förväntningar. Du vågar ställa krav – både på dig själv, på undervisningen och på de strukturer som behövs för att elever ska lyckas.
Vi tror att du är:
legitimerad speciallärare, gärna med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling
kunnig inom läs- och skrivinlärning och språkutvecklande arbetssätt
van att arbeta med kartläggning, analys och uppföljning
trygg i arbetet med intensiv lästräning
relationell och professionell i mötet med vårdnadshavare
social, lojal och samarbetsinriktad
tydlig, strukturerad och lösningsfokuserad
modig nog att lyfta behov, ställa krav och driva arbetet framåt
genuint engagerad i elevernas måluppfyllelse
Du ser samarbete som en självklar del av uppdraget och vill vara med och bidra till en kultur där vi tar gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling.
Därför ska du välja Lemshaga:
På Lemshaga får du vara en del av något mer än en vanlig skola. Du får arbeta i en miljö där pedagogisk utveckling, relationer och elevens hela skolgång är viktiga på riktigt.
Hos oss får du:
ett meningsfullt uppdrag med stort fokus på tidiga insatser
engagerade kollegor som vill utvecklas tillsammans
nära samarbete med övergripande specialpedagog och elevhälsa
en skola med stark pedagogisk idé och tydlig vision
möjlighet att påverka arbetssätt, strukturer och stödinsatser
elever som behöver och förtjänar din kompetens
en arbetsplats där värme, humor, ansvar och professionalitet är viktiga delar av kulturen
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad – på riktigt. Dig som ser varje elev, men också förstår vikten av struktur, uppföljning och målmedvetet arbete. Dig som vill bidra till att Lemshaga fortsätter vara en trygg mötesplats för kreativt lärande, starka relationer och god måluppfyllelse.Publiceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till Lemshaga Akademi (vi tar endast emot ansökningar från legitimerade speciallärare).
Berätta gärna varför just du vill arbeta med läs- och skrivutveckling hos oss, och hur du vill bidra till att våra yngsta elever får den bästa möjliga starten på sin skolresa.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: jobb@lemshaga.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Speciallärare F-4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lemshagastiftelsen
, http://www.lemshaga.se
Lämshagavägen 5-15 (visa karta
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134 61 INGARÖ Arbetsplats
Lemshagastiftelsen/lemshaga Akademi Kontakt
Rektor
Annica Kjell annica.kjell@lemshaga.se 08-586 313 01 Jobbnummer
9973563