Speciallärare åk 7-9
Sollentuna Kommun / Speciallärarjobb / Sollentuna Visa alla speciallärarjobb i Sollentuna
2026-04-19
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Speciallärare till åk 7-9
Töjnaskolan är en treparallellig skola med ca 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är belägen i centrala Sollentuna med goda kommunikationer. Hösten 2020 flyttade vi in i Nya Töjnaskolan med anpassade och fina lokaler för skolverksamhet.
Verksamheten bygger på en värdegrund där visionen är Töjnaskolan KAN, Kunskap, Ansvar och Nyfikenhet. Vår personal arbetar i team där kollegialt lärande är en naturlig del för vår personal för att kunna ge våra elever bästa möjliga undervisning. Alla ska känna sig trygga och alla ska samverka för att skapa de bästa förutsättningar till utveckling för varje elev.
På skolan finns ett engagerat elevhälsoteam som arbetar verksamhetsnära och i ett nära samarbete med pedagoger. Som speciallärare ingår du i det teamet. Elevhälsan består av två skolsköterskor, skolpsykolog, skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt speciallärare. Rektor ansvarar för elevhälsan, men en av de biträdande rektorerna har personalansvar och det operativa ansvaret för speciallärarna i elevhälsan.
Vill du vara med och driva ett av de viktigaste uppdragen som finns? Publiceringsdatum2026-04-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad speciallärare med lång erfarenhet av arbete inom läs, skriv och språkutveckling. Extra meriterande är om du har erfarenhet av arbete med sva och elever med språkstörning.
Som speciallärare kommer du att arbeta nära våra elever med olika behov, i de högre årskurserna 7 -9. Du ansvarar för att eleverna utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar. Du planerar, genomför och följer upp arbetet i nära samarbete med lärare. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med arbetslagen stödja elever att utvecklas, direkt i arbete med eleven och genom att stödja lärare. Arbete med särskilt stöd och delaktighet i skolans pedagogiska utvecklingsarbete är också viktiga uppdrag i tjänsten. Arbetet som speciallärare innebär, tillsammans med övriga medarbetare i det specialpedagogiska teamet, ett gemensamt ansvar för utvecklandet av det specialpedagogiska stödet på skolan. Uppdraget kräver stor självständighet gällande planering, schemaläggning och genomförande.
I ditt uppdrag som speciallärare ingår bland annat att:
planera och genomföra stöd till elever
stödja lärare och mentorer för att möjliggöra lärmiljöer som är främjande och förebyggande
kartlägga, utreda och dokumentera behov av särskilt stöd
samarbeta i det specialpedagogiska arbetslaget samt tillsammans med arbetslagen för de olika årskurserna och arbeta i elevhälsoteam
kommunicera regelbundet med elevernas vårdnadshavare för att upprätthålla en öppen och transparent dialog Kvalifikationer
Som speciallärare ser vi gärna att du är initiativtagande och stabil, är tydlig och strukturerad samt kvalitetsmedveten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du har SVA utbildning. Vi kommer att titta på följande kompetenser:
du är en legitimerad speciallärare med lång erfarenhet
du har djup förståelse för olika inlärningsstilar och förmåga att differentiera undervisningen för att möta individuella behov
du har ett lågaffektivt bemötande med passion för att stödja elever med olika utmaningar genom att skapa en inkluderande lärmiljö
du har en god samarbetsförmåga och är en kvalificerad samtalspartner för elever, vårdnadshavare och kollegor
du tycker om att arbeta i team, samtidigt som du kan planera och arbeta självständigt
du använder digitala verktyg för elevernas lärande
Vi erbjuder
Hos oss kommer du att erbjudas ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever och pedagoger.
Alla elever har egen iPad och du kommer att arbeta i en nybyggd skola med moderna, fina och välutrustade lokaler.
Sollentuna kommun har många förmåner att erbjuda.
Upplysningar lämnas av
Nina Dahlstedt, bitr. rektor, tel: 08-57922041, 073-915 22 45 eller Kristina Söderlund, rektor och elevansvar för åk 7-9 tel: 073-915 23 88
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
Öppen för alla
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
org.nr 212000-0134
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Kontakt
Kristina Söderlund kristina.soderlund@sollentuna.se 073-9152388 Jobbnummer
9862811