Speciallärare åk.7-9
2025-09-18
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Genom friskfaktorerna arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetare ska må bra och trivas på arbetet.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Undervisa elever i behov av särskilt stöd enligt gällande läroplan och individuella utvecklingsplaner.
Planera och genomföra anpassad undervisning utifrån varje elevs behov och förutsättningar.
Stötta elever i deras sociala och emotionella utveckling, samt skapa en trygg och inkluderande lärandemiljö.
Samarbeta med övriga lärare, specialpedagoger och vårdnadshavare för att skapa bästa möjliga stöd för eleverna.
Dokumentera och följa upp elevernas utveckling och behov av stöd.
Delta i arbetslag och skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att undervisa och arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Som lärare i skolans studio arbetar du bland annat med elever som har svårigheter att klara undervisning i klass.
Vi söker dig som är utbildad speciallärare med inriktning engelska eller har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i engelska och gärna vidareutbildning inom specialpedagogik eller liknande.
Du ska ha erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, och en vilja att skapa en inkluderande och trygg lärmiljö.
Du ska även ha god förmåga att anpassa undervisningen efter individuella behov och vara flexibel i ditt arbetssätt.
Det är viktigt att du är en god kommunikatör och samarbetar gärna med andra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling.
Du behöver ett stort engagemang för att skapa en positiv och meningsfull skolupplevelse för alla elever.
Det är av vikt att du har kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsvariationer.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "117/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby Kommun Kontakt
Rektor
Madeleine Hultkrantz madeleine.hultkrantz@osby.se 0709318135 Jobbnummer
