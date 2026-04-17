Speciallärare
2026-04-17
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Arbetsuppgifter
Som speciallärare hos oss arbetar du både förebyggande och åtgärdande för att stärka elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Du kommer att:
* Genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar
* Planera och genomföra undervisning i mindre grupp eller enskilt
* Stödja och handleda lärare i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd
* Delta i skolans elevhälsoteam och bidra med specialpedagogisk kompetens
* Vara en aktiv del i utvecklingen av skolans specialpedagogiska arbete
Tjänsten är främstpå högstadiet och innebär nära samarbete med skolledning, ämneslärare, heltidsmentorer och elevhälsans professioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare med speciallärarexamen eller har erfarenhet av arbete i högstadiet med elever i behov av särskilt stöd
* Har god förmåga att skapa relationer och bygga förtroende
* Arbetar strukturerat och lösningsfokuserat
* Trivs i ett samarbetsorienterat arbetslag och vill bidra till skolans utveckling
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder:
* En skola med engagerade kollegor och ett starkt elevhälsoteam
* En verksamhet med stort fokus på framtiden och möjligheter
* Närvarande och engagerad skolledning
* En trygg arbetsgivare
* En arbetsplats nära natur, hav och goda pendlingsmöjligheter
Skansenskolan är en F9-skola i Mörbylånga kommun med fokus på trygghet, studiero och höga förväntningar. Vi arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317999".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
386 80 MÖRBYLÅNGA
Mörbylånga kommun, Bildning Kontakt
Caroline Windestam caroline.windestam@skola.morbylanga.se 0722193699
