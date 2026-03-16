Speciallärare
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
Att vara speciallärare på Kungsgårdsskolan innebär att du möter många olika elever med olika behov kopplat till särskilt stöd och inlärningsutmaningar. Du arbetar både direkt med elever och i nära samarbete med undervisande lärare för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.
Du ansvarar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisning tillsammans med kollegor och i nära samarbete med undervisande lärare. Arbetet kan ske både enskilt med elever, i mindre grupper eller genom stöd i klassrummet. Du bidrar med din kompetens i arbetet med att anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov.
Skolans specialpedagog, rektor och kurator finns som stöd, handledning och konsultation i arbetet. Som speciallärare är du en viktig del av skolans elevhälsoteam (EHT) och bidrar med pedagogiska perspektiv i arbetet kring elevernas lärande och mående.
I uppdraget ingår även arbete med pedagogiska kartläggningar och utredningar inför särskilt stöd samt framtagande, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram. Du samarbetar också med vårdnadshavare och övrig skolpersonal för att skapa en helhetsbild av elevens behov och utveckling.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är legitimerad speciallärare med inriktning mot matematikutveckling och/eller språk-, skriv- och läsutveckling. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
I arbetet krävs ett stort mått av självständighet och flexibilitet. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett positivt förhållningssätt samt ett stort engagemang för elevers lärande. Du är strukturerad i ditt arbete och bidrar till att skapa en helhetssyn i uppdraget på vår skola. Vidare har du god samarbetsförmåga och samarbetar väl med olika professioner.
Du har även förmågan att hantera krav och motgångar genom att prestera i pressade situationer och bemöta svåra utmaningar på ett konstruktivt sätt. Du behåller ett optimistiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt även när arbetet ställer höga krav.
ÖVRIGT
På Kungsgårdsskolan eftersträvar vi jämställdhet och ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och personliga egenskaper.
Tillsättning av tjänsten kan endast göras under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Inför anställning krävs att du lämnar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret i enlighet med gällande lagstiftning.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters kommun
(org.nr 212000-2247) Arbetsplats
Säters kommun, Kungsgårdsskolan Kontakt
Rektor
Disa Bartholdsson disa.bartholdsson@edu.sater.se Jobbnummer
