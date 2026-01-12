Speciallärare
2026-01-12
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Regnbågens skola är en anpassad grundskola för årskurs 1-9 med cirka 95 elever och 75 medarbetare. Hos oss på Regnbågens skola får du möjlighet att arbeta i en nybyggd skola tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som brinner för elevernas utveckling.
Vi värdesätter lärande och ständig utveckling för både elever och personal, vilket genomsyrar hela vårt systematiska kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker en strukturerad, kreativ och engagerad speciallärare som vill vara med och göra skillnad. I rollen leder och inspirerar du elever i deras lärande i nära samarbete med kollegor och elevassistenter. Du ser utmaningar som möjligheter och har alltid elevens bästa i fokus.
Du ansvarar för undervisning inom olika ämnen och ämnesområden, föreslår pedagogiska anpassningar och planerar samt genomför insatser för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet innefattar även medverkan i åtgärdsprogram, uppföljning av insatser samt dokumentation och bedömning av elevernas utveckling i Unikum.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* har lärarlegitimation och speciallärarexamen med inriktning mot IF (intellektuell funktionsnedsättning)
* har god samarbets- och kommunikativ förmåga
* arbetar relationsskapande och har ett prestigelöst förhållningssätt
* bidrar till ett positivt arbetsklimat och främjar delaktighet hos elever och kollegor
Meriterande är erfarenhet av arbete med TBA
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
