Specialkost kock

HPY-Food AB / Kockjobb / Uppsala
2025-12-18


Vi söker en noggrann och engagerad specialkostkock till vårt kök. Specialkost är en viktig del av vår verksamhet och ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och struktur.

Publiceringsdatum
2025-12-18

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av specialkost (t.ex. allergikost, vegetarisk/vegansk, medicinska och religiösa behov)
Säker hantering av allergener och god livsmedelshygien
Samarbete med köksteamet kring planering och produktion
Dokumentation och märkning av specialkost
Övrigt köksarbete vid behov

Kvalifikationer
Utbildning som kock eller motsvarande erfarenhet
God kunskap om livsmedelssäkerhet och hygien
Noggrann, ansvarsfull och strukturerad
God samarbetsförmåga
Svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av specialkost
Erfarenhet av storkök, skol- eller produktionskök
Kunskap om näringslära och egenkontroll

Vi erbjuder
Heltidstjänst
Arbetstid: kl. 6:30-15:00
Tjänsten tillsätts omgående eller så snart som möjligt
En trygg arbetsplats med engagerade kollegor
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Endast via e-post
E-post: lena@happy-food.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hpy-Food AB (org.nr 556768-1720), http://www.happyfood.se
Anna Fabris Gata 11 (visa karta)
754 54  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Lena Hägg
lena@happy-food.se
0733712002

Jobbnummer
9651890

