Specialistundersköterska/undersköterska till dagverksamhet
2026-04-17
Här får du en roll där ditt bemötande och din yrkesskicklighet märks - varje dag. Vi ser fram emot din ansökan och att du blir en del av vårt engagerade team!
Arbetsplatsen
Välkommen till en inspirerande och kreativ arbetsplats där vi värdesätter varje medarbetares bidrag. Vi söker nu en undersköterska med specialistkompetens inom kognitiv svikt till en tjänst vid vår dagverksamhet för personer med kognitiv svikt. Hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö med fokus på att stödja och främja vårdtagarnas livskvalitet. Här arbetar vi tillsammans i team och strävar efter att skapa en trygg och inkluderande atmosfär för både medarbetare och deltagare.
Din roll är central i vårt dagliga arbete och ger dig möjlighet att utöva din yrkesroll med ett personcentrerat förhållningssätt . Vi tror på att varje dag erbjuder nya möjligheter att göra skillnad, och vi uppmuntrar dig att ta ansvar och bidra med ditt empatiska och pedagogiska sätt att vara.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska vid dagverksamheten kommer du att spela en avgörande roll i våra deltagares vardag. Du kommer att arbeta i ett engagerat team där vi tillsammans skapar en meningsfull och stimulerande miljö för våra besökare. Ditt dagliga arbete kommer bl a att inkludera:
Att utföra omvårdnadsuppgifter och individuell support för att främja deltagarnas välbefinnande. Vi lägger stort fokus på måltider och aktivering.
Att delta i planering och bidra med idéer för aktiviteter som stimulerar både fysisk och psykisk hälsa
Att samarbeta nära med kollegor och andra funktioner för att säkerställa att deltagarnas behov tillgodoses på bästa sätt
Att skapa en trygg och empatisk atmosfär där deltagarna känner sig sedda och hörda utifrån sin kognitiva nedsättning
Att utföra dokumentation och rapportering enligt gällande riktlinjer
Ditt initiativtagande och din pedagogiska förmåga kommer att vara avgörande för att bidra till en välfungerande och trivsam verksamhet. Kvalifikationer
Du har utbildning som undersköterska och erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt, och det är meriterande om du har vidareutbildning som specialistundersköterska inom området. Vi söker dig som är både engagerad och passionerad i ditt arbete och som har en personlig mognad som hjälper dig att möta utmaningar du ställs inför med en stabil personlighet och ett gott självförtroende. Ditt initiativtagande är en stor tillgång, och du är alltid beredd att ta steg för att förbättra och skapa en positiv miljö för de vi arbetar med.
Vi värdesätter personlig mognad och förmågan att ta initiativ, vilket gör att du kan bidra till vår verksamhet på ett meningsfullt och värdefullt sätt. Ditt arbete kommer att präglas av stabilitet och förmågan att samarbeta med både kollegor och deltagare. Vi letar efter dig som har empatisk förmåga att se och förstå individers behov och som även besitter pedagogisk förmåga för att kunna stödja deras vardag.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Karlsborgs kommun använder vi oss av rekryteringsverktyget Varbi. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Varbi genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Nuvarande placering på dagverksamheten- Norrgården. Resurspass kan förekomma med tjänstgöring i andra verksamheter inom socialförvaltningen.
Intervjuer är planerade att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter finns vid behov på vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 550 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt Instagramkonto Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629), https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Storgatan 16 (visa karta
)
546 82 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Dagverksamhet Kontakt
Maria Hanning maria.hanning@karlsborg.se 0505-17134
