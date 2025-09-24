Specialistundersköterska till Ågårdsbo Ankaret
Ronneby kommun / Undersköterskejobb / Ronneby Visa alla undersköterskejobb i Ronneby
2025-09-24
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Vill du vara en del av ett engagerat team som varje dag gör skillnad i människors liv? Är du utbildad specialistundersköterska med inriktning mot äldre alternativt psykiatri? Då är detta tjänsten för dig.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt och strävar efter att se till hela människan, och som specialistundersköterska hos oss får du en viktig roll som inspiratör och vägledare.
Avdelningen har 10 platser som är inriktade mot äldre med psykiatrisk diagnos, och i många fall även olika somatiska sjukdomar.
Genom att dela med dig av din kunskap, coacha och handleda dina kollegor bidrar du till ett ökat lärande och ett engagerat arbetsklimat. Du arbetar i nära samarbete med det multiprofessionella teamet och har ett särskilt ansvar för att bidra till att höja kvaliteten i omsorgen på Ankaret. Du har ett nära samarbete med enhetschef, PAS och kvalitetsundersköterska.
Du är också en självklar del i omvårdnadsarbetet och är schemalagd dag, kväll och helg.
Du arbetar förebyggande, följer upp åtgärder och säkerställer exempelvis dokumentation.Kvalifikationer
Du ska ha en utbildning till specialistundersköterska mot äldre, multisjuka eller psykiatri. Vi ser också att du har goda it-kunskaper och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Är du utbildad handledare är det meriterande
Som person är du självgående, tar initiativ och kan driva aktiviteter och projekt framåt. Du sätter individens behov i centrum.
Du trivs med att arbeta i team och delar gärna med dig av din kunskap. Du är kommunikativ och tydlig, och kan både ge och ta konstruktiv feedback. Du trivs med att prata inför grupp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
För att komma ifråga för en anställning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Blankett som ska användas heter "Utdrag för arbete på HVB-hem" Se mer: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/.
Tänk på att beställa utdraget i god tid.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279529-2025-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Kontakt
Enhetschef
Lena Pettersson Nygren lena.petterssonnygren@ronneby.se 0457617714 Jobbnummer
9523514