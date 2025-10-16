Specialistrådgivare Skog
Vi växer och letar efter fler som vill vara med på vår resa
Ludvig och Co - Fastighetsförmedling och Skog erbjuder spetskompetens till skogs- och lantbruksägare inom skog, ekonomi, juridik, och fastigheter. Totalt har vi kollegor på närmare 100 orter över hela landet och en oslagbar kompetensbredd.
Vill du hänga med på vår resa? Vi ger dig kraft att växa!
Nu söker vi kollegor till:
• Stockholm/Uppsala
• Norrköping/Linköping
• Jönköping/Värnamo
• Örebro/Karlstad
• Skellefteå
Är vi en bra matchning och du optimalt utgår från en annan ort än ovan kanmöjlighet finnas till det. Ange i din ansökan vilken ort du önskar.
Din framtida roll och utveckling
I nära samarbete med våra kunder kommer du arbeta med proaktiv och kvalificerad rådgivning för att hjälpa våra skogs- och lantbruksägande kunder att utveckla sitt ägande. Ludvig och Co är en oberoende affärspartner för skogliga affärsfrågor och dina arbetsuppgifter kommer anpassas efter din erfarenhet och din framtida utveckling inom företaget. Vi har ett brett erbjudande med huvudfokus på:
• Skogsekonomisk rådgivning
• Bokslut, deklaration och årsredovisning.
• Skoglig värdering och investering
• Generationsskiften
• Skoglig beskattning
I vårt team på Skoglig specialistrådgivning jobbar vi varje dag för att öka värdet och måluppfyllelsen för landets skogs- och lantbruksägare. Våra kunder är bland annat skogsägare, banker och skogsbolag. Som en i teamet får du chans att utveckla och utvecklas tillsammans med några av de främsta inom sina expertområden. Här växer vi tillsammans.
För att lyckas tror vi att du:
• Har högskoleutbildning inom skog.
• Tycker om kundkontakt då stor del att arbetet är i samverkan med kunder.
• Gillar att proaktivt söka nya affärsmöjligheter hos potentiella kunder.
• Trivs med tydliga mål och en frihet i att hitta vägarna för att lyckas nå dessa.
• Har intresse för både skog samt ekonomi och vill utvecklas med oss.
• Gillar att samarbeta då vi har många kontaktytor internt med bland annat Fastighetsförmedling, Ekonomi, Juridik, övrig specialistrådgivning.
Vill du bli vår nästa kollega? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
