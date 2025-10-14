Specialistpsykolog/verksamhetsutvecklare
2025-10-14
Publiceringsdatum2025-10-14
Psykologmottagningar föräldraskap och små barn är en verksamhet i utveckling.
Enheten är organiserad inom Hälso- och specialistvård barn och unga. Tillsammans är vi fem psykologenheter i regionen med psykologer som enhetschefer och en psykolog som områdeschef.
Vårt uppdrag är att främja barns hälsa och utveckling från graviditeten fram till start i förskoleklass, genom insatser till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser.
Tillsammans med övriga medarbetare får du ta del av gemensam fortbildning. Hos oss värnar vi om en bra arbetsmiljö och hälsa. Därför uppmuntras hälsofrämjande aktiviteter och friskvårdsbidrag erbjuds alla inom enheten. Läs gärna mer om våra förmåner på https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/dinaformaner/
Om arbetet
Arbetet som specialistpsykolog/verksamhetsutvecklare är en central funktion i en bred och varierad klinisk verksamhet. Du kommer att arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i ett ledningsnära format, direkt under områdeschefen och tillsammans med verksamhetens operativa ledningsgrupp. Du kommer även att samverka nära våra samarbetspartners i mödravården och barnhälsovården. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av omfattande framtagande av underlag och rapporter, genomlysningar av verksamheten, dialoger med kliniker och beslutsfattare. Det kommer även att ingår projektledning och att driva arbetsgrupper kring både organisatorisk och klinisk verksamhetsutveckling. Handledning i uppdraget kan erbjudas.
Om dig
Du som söker är psykolog med intresse och erfarenhet av arbete med små barn och deras föräldrar. Det är meriterande om du är specialistpsykolog. Du bör ha erfarenhet av arbete som mödrabarnhälsovårdspsykolog och känna väl till verksamhetens uppdrag och arbetssätt. Vidare har du erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt och har kompetens att styra, strukturera och dokumentera arbetsformerna för verksamhetens målgrupp, barn, föräldrar, medarbetare och chefer. Som person ser vi att du är flexibel, trygg i din yrkesroll och har en god förmåga att samarbeta både internt och externt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på 50% under 6 mån med placering i Göteborg. Placeringsort kan diskuteras. Det finns möjlighet att bedriva viss del av arbetet på distans efter överenskommelse med chef.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5816". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Regionhälsan, Göteborg Psykologmottagningar föräldraskap och små barn Kontakt
Elisabeth Tullhage, Områdeschef 0761-380423 Jobbnummer
9556313