Specialistläkare ögon
Region Kalmar län / Läkarjobb / Västervik Visa alla läkarjobb i Västervik
2026-01-16
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Vi på ögonkliniken i Västervik erbjuder just nu två intressanta tjänster som specialistläkare/överläkare hos oss.
Västerviks Sjukhus är ett mellanstort sjukhus och har funnits bland de tre främsta i den årliga rankingen sedan 2016 och även vunnit första pris ett antal gånger. Sjukhuset ligger mitt i stadskärnan med gångavstånd till det mesta och nära till naturen. Här får du en enklare vardag i en mindre stad!
Arbetet på kliniken kännetecknas av ett välfungerande teamarbete, korta beslutsprocesser och ett ständigt pågående förbättringsarbete drivet framåt av engagerade och kunniga medarbetare. Uppdraget är både självständigt och omväxlande, och omfattar allt från att ta emot och behandla akuta jourpatienter till planerad patientmottagning, laserbehandlingar och operationsverksamhet. Kliniken består av ögonmottagningar i Västervik, Vimmerby och Oskarshamn samt en dagavdelning och operationsavdelning.
Om dig
Vi ser att du är engagerad, serviceinriktad och har ett positivt förhållningssätt, där patienternas omvårdnad och behandling alltid är i fokus. Ett gott bemötande och att hålla hög kvalitet i patientarbetet är en självklarhet för dig. Du har en professionell framtoning och kommunicerar tydligt, vilket skapar förtroende, trygghet och goda relationer både med patienter och kollegor. Du är trygg i din profession, har god förmåga att strukturera och planera arbetet, men är samtidigt flexibel och ser samarbetet som en självklar del av arbetet. Tillsammans skapar vi de bästa resultaten för patienten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Till denna tjänst tillämpas löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
Ögonkliniken i Västervik erbjuder specialiserad ögonsjukvård till invånarna i norra Kalmar län. Kliniken består av ögonmottagningar i Västervik, Vimmerby och Oskarshamn samt en dagavdelning och operationsavdelning. Hos oss arbetar ett 50-tal medarbetare med olika kompetenser: läkare, ögonsjuksköterska, sjuksköterska, optiker, ortoptist, undersköterska och medicinska sekreterare. De största volymerna för kliniken är diagnostik och behandling av grå- och grönstarr, behandling av maculadegeneration, diabetesförändringar, sjukdomar i ögats gula fläck samt ögonsjukdomar hos barn. Vi har även en vårdplats på sjukhuset för inneliggande patienter. På vår operationsavdelning utför vi kataraktkirurgi, glaukomkirurgi, plastikkirurgi samt Anti-VEGF-behandlingar. Våra värderingar är "Öppet - Engagerat - Kunnigt", och vår vision är "Patienten först". I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Sjukhuset ligger mitt i stadskärnan med gångavstånd till flera attraktiva bostadsområden, simhall, idrottshall, flera olika gym, förskolor, grundskolor och stadens Gymnasieskola. Naturen ligger runt hörnet och du kommer snabbt ut i skärgården/skogen efter arbetsdagens slut. Årets sommarstad, denna fina utmärkelse fick Västervik 2020 och 2021efter att ha legat på 2:a och 3:e plats flera gånger.
Om du inte bor här just nu men är intresserad av att flytta hit så hör av dig till oss! Vi kan hjälpa dig med kontakter för att få värdefull information om bland annat bostäder, skolor och annat som kan vara bra att veta inför en eventuell flytt.
Här kan du lära dig mer om Västervik:
Bo i Västervik
Fritid i Västervik
Västerviksguide
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/38". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Maria Karlsson, Basenhetschef 010-3585722 Jobbnummer
9687407