Specialistläkare inom internmedicin
2025-11-11
Medicin- och geriatrikklinken, Värnamo sjukhus
Vi på Värnamo sjukhus söker en specialistläkare inom internmedicin som vill bidra till vår högkvalitativa och personcentrerade vård. Kanske är du sugen på att prova något nytt - vi har stora möjligheter att erbjuda vidareutbildning inom subspecialiteterna geriatrik eller gastroenterologi. Låter detta som nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt engagerade team!
Rollen som specialistläkare inom internmedicin
I rollen som specialistläkare inom internmedicin får du ett omfattande kliniskt ansvar för patienter med komplexa medicinska behov. Du kommer att arbeta nära andra specialister för att säkerställa helhetssyn i vården, från diagnostik och behandling till rehabilitering och förebyggande insatser.
Din blivande arbetsplats
Hos oss arbetar du med engagerade kollegor i moderna lokaler, där teamkänsla och patientfokus är i centrum.
Våra fyra vårdenheter samt mottagning, dagvård och dialys hanterar allt från strokevård till endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungor, neurologi och njurmedicin - dvs ett brett spektrum av specialiteter som gör varje dag både utvecklande och givande.Publiceringsdatum2025-11-11Profil
Vi söker dig som är specialist inom internmedicin. Har du ett intresse att vidareutbilda dig inom geriatrik eller gastroenterologi ser vi det som mycket positivt.
Vi ser gärna att du har en naturlig förmåga att kommunicera och skapa trygghet för dina patienter.
Som person är du dessutom empatisk, trygg och stabil med god förmåga att skilja mellan det personliga och professionella. Du är trygg med din kunskap och kompetens, vågar ta egna beslut och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Då arbetet innebär mycket samarbete med andra kollegor ser vi att du har lätt för att arbeta bra med andra människor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete på det mindre sjukhuset där all kompetens finns nära till hands. Här får du förmånliga arbetstider som innebär arbete måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30. Sedvanlig jourtjänstgöring ingår i tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse utifrån vad som passar dig.
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll och delta aktivt i utvecklingen av framtidens vård. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till vidareutbildning och deltagande i processer och projekt.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Dzenata Brandic, tfn 010 244 5768 eller mail dzenata.brandic@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 december 2025. Intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M988/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9598725