Specialistläkare geriatrik
Region Kalmar län / Läkarjobb / Kalmar Visa alla läkarjobb i Kalmar
2025-10-01
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vi erbjuder dig en tjänst som specialistläkare på Geriatriska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar.
Vår läkargrupp kännetecknas av engagerade och kompetenta medarbetare. Vi har ett gott samarbete med andra kliniker, övriga sjukhus i regionen, primärvården och Linnéuniversitetet. Kliniken har egen jourlinje med beredskap i hemmet.
I arbetet ingår handledning av klinikens egna ST-läkare, randande ST-läkare från olika specialiteter, AT-läkare och kandidater.
Om dig
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation och är specialist i geriatrik eller annan närliggande specialitet till exempel allmänmedicin. Dina personliga egenskaper, intresse för och erfarenhet av geriatrik har stor betydelse. Du ska kunna arbeta självständigt, ha god kommunikativ förmåga, vara flexibel och inse vikten av att samarbeta med övriga teammedlemmar. Som läkare på kliniken förväntas du delta i jourlinjen.
Du som ännu inte är specialist i geriatrik eller närliggande specialitet men har varit ST-läkare några år är också välkommen att söka med möjlighet att bli specialist i geriatrik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Geriatriska kliniken handlägger patienter i slutenvård, på mottagningen och som konsulter på akutvårdsavdelningen och akutmottagningen. Till slutenvården prioriteras de sköraste äldre med behov av slutenvård. En stor andel av dessa är kognitivt sviktande.
Kliniken har en geriatrisk avdelning med för närvarande 14 vårdplatser. På Minnesmottagningen görs kompletterande utredningar av misstänkt demenssjukdom. Basala demensutredningar görs i primärvården enligt regionalt vårdprogram.
Vårt geriatriska rådgivningsteam (GeRt) är placerat på akutvårdsavdelningen. GeRt bedömer geriatriska patienter på akutvårdsavdelningen (AVA), på akutmottagningen och på sjukhusets andra kliniker. Läs gärna artikeln i Vårdfokus om GeRt.
På kliniken finns även en palliativ enhet där du kan bli engagerad jourtid. Kontorstid bemannas den av specialister i palliativ medicin.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/710". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Anna Lindquist, Verksamhetschef 010-3581279 Jobbnummer
9535767