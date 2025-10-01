Specialistläkare Allmänmedicin
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Närhälsan Eriksberg vårdcentral är en modern vårdcentral vackert belägen i hjärtat av Göteborgs hamninlopp.
Hit är alla välkomna och närmare 11 300 patienter har valt att lista sig hos oss. Vi fokuserar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet. Hos oss erbjuder vi distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning, BVC, astma/KOL- och diabetesmottagning samt psykologverksamhet.
På Eriksberg vårdcentral värnar vi om långsiktiga relationer. Tillgänglighet, närhet och kvalitet samt ett trevligt och professionellt bemötande är en självklarhet för oss.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Vi söker nu ytterligare en kollega med specialistkompetens inom allmänmedicin som vill bli en del av vår trevliga läkargrupp. Dina arbetsuppgifter omfattar det breda allmänmedicinska området där du får möta och konsultera patienter i alla åldrar och situationer. Handledning är en naturlig del av vardagen och vi lär av varandra, varje dag.
Vi har en mycket god sammanhållning på arbetsplatsen och vi tar ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid att alla ska trivas då det är vår övertygelse att det gynnar våra patienter.
Om dig
Du är legitimerad läkare med specialistutbildning i allmänmedicin och är behörig att verka inom svensk sjukvård. Du innehar språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Som person är du positiv, engagerad och patientorienterad. Ett bra bemötande till våra patienter är av största vikt och du bör vara flexibel och serviceinriktad samt ha god samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga. Vi letar efter dig som vill arbeta för invånarnas bästa genom behandling, rådgivning och hälsofrämjande arbete. Att du agerar professionellt och har ett gott bemötande är en självklarhet för oss.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Intervjuer på vårdcentralen planeras till vecka 44.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
