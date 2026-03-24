Specialist Windows klient och MSI-paketering av applikationer
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige? Drivs du av att arbeta med utveckling, förvaltning och teknisk problemlösning? Då är du välkommen att söka tjänsten som Specialist Windows klient och paketering av applikationer, vid Försvarsmaktens telekommunikation- och informationssystemförband (FMTIS), i Enköping.
Om FMTIS
Systemenheten på förbandet FMTIS har verksamhet på flera orter i landet med ansvar för teknisk förändringshantering vid ombyggnader i Försvarsmaktens telenät och förvaltning av Försvarsmaktens IT-infrastruktur. På Infrastrukturavdelningen där tjänsten är placerad förvaltar vi systemöverskridande IT-infrastruktur som är avgörande för Försvarsmaktens verksamhet. Vår uppgift är bl.a. att arbeta med att förändringstyrning och vidareutveckling inom områdena lokala nätverk, datacenterlösningar, IT-säkerhet samt klient- och serverlösningar. Avdelningens medarbetare fungerar också som tekniska specialister inom dessa områden. Vi erbjuder en professionell miljö där du får möjligheter att utvecklas, både personligt och karriärmässigt. Här arbetar vi tillsammans för att lösa komplexa utmaningar, med fokus på innovation och hög kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att delta i utvecklings- och förvaltningsarbete för IT-infrastruktur som har höga krav på tillgänglighet och IT-säkerhet. Du kommer bl.a. att arbeta med design, framtagande av konfigurationsanvisningar, policys och förvaltning av ingående komponenter. Det ingår en del tekniskt stöd till driftorganisationen och beslutsfattare. Du kommer att samarbeta med olika förband och leverantörer samt medverka i tillfälligt organiserade arbetsgrupper eller projekt.
Arbetet innebär att du kommer i kontakt med bland annat följande tekniker och områden:
• Windows Server 2022
• Windows 11
• MSI-paketering av applikationer för distribution
Tjänsten underlättas av att man har vana att arbeta med agila arbetsmetoder och verktyg.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av tekniska lösningar i större sammanhang samt en IT-relaterad utbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper
• Goda kunskaper och arbetserfarenhet av MSI-paketering
• Goda kunskaper och arbetserfarenhet av installationer, automation, felsökning och dagliga driftuppgifter med hjälp av Windows PowerShell
• Goda kunskaper om installation, konfiguration och felsökning av Windows 10 och 11
• Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du behöver ha ett stort intresse för utveckling, drivas av teknisk problemlösning och bidra med nya idéer. Du tar ansvar och ser till helheten såväl som detaljerna och ser till att skapa resultat, både självständigt men också tillsammans med andra. Som person är du öppen och social, trygg i dig själv,
har gott omdöme och anpassar dig samtidigt som du har egen integritet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Grundläggande kunskaper om Microsoft Active Directory, Microsoft DNS och Group Policy Management
• Grundläggande kunskaper om MSIX
• Grundläggande kunskaper om SysInternal-verktyg
• Grundläggande kunskaper om System Center Configuration Manager (SCCM)
• Erfarenheter av Intune och Office 365
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad:Heltid.
Arbetsort: Enköping.
Civil befattning.
Resor förekommer i tjänsten.
Tillträde snarast.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Kontakta Lisa Persson, 010-82 00 000 (växel) eller via mail, lisa.persson@mil.se
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln på 010-82 00 000.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-08. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
