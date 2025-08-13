Specialist & teamlead- Trafiksäkerhet
2025-08-13
Vi söker en Specialist & teamlead trafiksäkerhet till en myndighet.
Roll och ansvar
I rollen som Specialist & teamlead samverkar du inom sektion Tillgångsstyrning och säkerhet och med övriga sektioner och avdelningar utifrån dina kunskaper inom verksamhetsstyrning, säkerhet och riskhantering för spårtrafik. Du kommer att tillsammans med övriga specialister, förvaltare samt verksamhets- och affärsutvecklare förvalta och utveckla verksamheten och säkerhetsarbetet inom avdelningen och inom övriga delar.
Du är sakkunnig i frågor med bäring på styrning av tillgångar och säkerhet inom ramen för avdelningens uppdrag, såväl avseende interna frågeställningar som i samarbeten med externa intressenter. Du ska kunna sammanställa data och skriva rapporter riktade såväl internt inom som till externa aktörer inklusive entreprenörer och relevanta myndigheter. I uppdraget ingår att ta fram underlag för ledningsbeslut samt att hantera svar på interna och externa remisser.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Stödja och vid behov leda gruppen el- och trafiksäkerhetsutredare inom sektionen.
Följa upp och hantera resultat av genomförda utredningar, revisioner och arbetsplatskontroller.
Övervaka och initiera åtgärder utifrån rapporter avseende händelser kopplat till arbete i spår och spårtrafik.
Genomföra och delta i genomförande av riskanalys och -hantering.
Delta i och vid behov leda revisioner med bäring på säkerhet och kvalitet.
Följa upp, stödja och verka rådgivande i avdelningens säkerhetsstyrande arbeten.
Delta i och vid behov leda utredningar inom avdelningens generella och/eller sektionens specifika verksamhetsutveckling.
Verka som specialist, utredare och i olika roller som ledare för grupper och team, projekt, utrednings- och utvecklingsarbeten samt uppföljningar och revisioner.
Obligatoriska krav
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsstyrning för verksamheter inom spårtrafik.
Erfarenhet av att arbetat med avvikelsehantering kopplat till säkerhet, olyckor, tillbud och incidenter inom kollektivtrafik, i minst 1 uppdrag/projekt.
Erfarenhet från arbete med drift av spårtrafik eller infrastruktur för spårtrafik utifrån lagar, krav och riktlinjer samt nationella och internationella regler, minst 1 uppdrag/projekt.
Erfarenheter av att ha författat, självständigt eller som redaktör, rapporter från utredningar och/eller underlag för ledningsbeslut, i minst 3 uppdrag/projekt.
Erfarenheter av att ha lett utredningar kopplade till verksamhetsutveckling och/eller säkerhet inom spårtrafik, i minst 2 uppdrag/projekt.
Mervärdeskrav
Erfarenheter av att ha verkat som ledare i verksamheter och/eller grupper i roll som chef, projektledare, gruppledare eller motsvarande i minst 2 uppdrag/projekt som pågått minst 1 år vardera.
Erfarenheter av att ha lett revisioner med bäring på säkerhet, i minst 1 uppdrag/projekt.
Erfarenheter av att ha lett riskanalysarbete kopplade till säkerhet inom spårtrafik, i minst 1 uppdrag/projekt.
Placeringsort: Kungsholmen
Omfattning: Heltid
Start: Preliminärt startdatum: 2025-10-01
Övrig information:
Säkerhetsprövning och registerkontroll utförs på kundens begäran.
Ansök senast 2025-08-26
Urval av kandidater sker löpande och annonsen kan tas bort tidigare.
