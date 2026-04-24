Specialist inom tillämpad AI
2026-04-24
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Till Enheten för digital arbetsplats söker vi nu en specialist inom tillämpad AI.
Myndigheten är i en expansionsfas där digitalisering och utveckling inom IT är prioriterade områden. Vi söker dig som vill bidra till att myndigheten utvecklas genom att tillvarata möjligheterna som generativ AI innebär. Tillsammans och i tätt samarbete med våra verksamheter kommer du att driva workshops, inhämta behov och översätta dessa till konkreta förslag på hur AI kan tillämpas för att utveckla och effektivisera myndighetens arbete. Du kommer att behöva kombinera teknisk skicklighet med förmågan att bygga kompetens hos andra.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår:
Driva utvecklingen inom praktisk tillämpning av AI på myndigheten.
Identifiera och prioritera verkliga verksamhetsnyttor med AI samt omsätta dessa i praktiken.
Fungera som brygga mellan IT, verksamhet och ledning.
Bidra till ansvarsfull och lagenlig användning av AI.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som:
Har en akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Har dokumenterad erfarenhet av praktisk tillämpning inom AI.
Är van att analysera arbetsprocesser och informationsflöden för att identifiera repetitiva, informationsintensiva eller texttunga moment. Din förståelse för till exempel LLM:er, AI-assisterat beslutsstöd, textanalys och automatisering hjälper dig att föreslå rätt lösningar.
Har kunskaper om GDPR, EU:s AI-förordning (AI Act) och informationssäkerhet.
Har erfarenhet av att göra AI begripligt och konkret för icke-tekniker samt utbilda medarbetare med mycket varierande AI-mognad.
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du:
Har förståelse för begränsningar, hallucinationer, bias, promptdesign och kvalitetssäkring.
Har erfarenhet av att bygga LLM:er.
Har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Du arbetar coachande snarare än "expertföreläsande" och genom ditt kommunikativa sätt har du förmågan att bygga relationer och skapa engagemang på alla nivåer i en organisation. Du är självgående och driver på ett strukturerat sätt ditt arbete framåt för att nå uppsatta mål. Du kan förklara både när man kan och inte ska använda AI.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Vår IT- och digitaliseringsverksamhet består i nuläget av ca 70 personer inom avdelningen för verksamhetsstöd och finns på två kontor, i Karlstad och Stockholm. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av den digitala arbetsplatsen och skapar förutsättningar för morgondagens digitalisering. I det ingår bland annat användarstöd, verksamhetsutveckling, systemutveckling, processkartläggning, hantering av hårdvara, IT-infrastruktur, applikationer samt system för våra användare som finns på hela myndigheten.
Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att till del arbeta på distans. Det finns möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschefer Johan Fallström. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2026
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
